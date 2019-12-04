游淑慧爆曾被施壓　「柯文哲對楊蕙如一案多撈非常憤怒！」

▲柯文哲。（圖／記者葉南州攝）



記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，遭藍營質疑是綠營網軍。對此，國民黨台北市議員游淑慧4日表示，自己在台北市觀光傳播局擔任主秘時就曾被施壓，「當時配合楊蕙如的就是一位謝系的市議員！」台北市副市長黃珊珊也向她轉知台北市長柯文哲對於楊蕙如「一案多撈」的態度，她說「柯市長非常憤怒！」

對於民進黨副秘書長林飛帆3日表示，「民進黨從主席卓榮泰、副秘書長羅文嘉，到他個人，哪個人不是楊蕙如的網路霸凌的受害者？」游淑慧透過臉書說，看到民進黨紛紛跳出撇清跟楊蕙如的關係，覺得很感慨，可能林九萬副秘書長（指林飛帆）任職時間太短不知道，即便同樣是民進黨也會互相鬥爭的，所以他被楊蕙如霸凌，跟楊蕙如跟民進黨的關係是不相干的，例如賴清德也曾指控被蔡英文的網軍霸凌；可能林飛帆不知道楊蕙如的民進黨「黨齡」比他還要長，楊蕙如是有 「正式入黨」，而且還參加過民進黨黨內的立委初選。

游淑慧指出，早從2013年的時候，她在台北市觀光傳播局擔任主秘，就曾被施壓，也算是受害官員，「當時配合楊蕙如的就是一位謝系的市議員！早上黃珊珊副市長也向我轉知柯市長對於楊蕙如『一案多撈』的態度，她說柯市長非常憤怒！」

針對楊蕙如被查出是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元帶風向。卓榮泰4日下午表示，楊蕙如現在還是民進黨的黨員，不過3日黨部正式對外說明已經說很清楚了，就不用再多回答；楊蕙如的個人行為跟民進黨部無關，一切依照3日跟外界說明的為準。

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