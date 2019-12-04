快訊／卓榮泰：「卡神」楊蕙如是黨員　但個人行為與黨部無關！

記者陶本和、袁茵／彰化報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出在網路上操縱輿論，間接釀成前大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，引發藍營抨擊。民進黨主席卓榮泰4日受訪時坦承，楊蕙如確實還是民進黨員，但對方的個人行為跟黨部無關，自己也沒有跟楊蕙如有互動。

針對「卡神」楊蕙如被查出是網軍首領，每個月發給下線網軍一萬元帶風向。卓榮泰4日下午表示，楊蕙如現在還是民進黨的黨員，不過3日黨部正式對外說明已經說很清楚了，就不用再多回答；楊蕙如的個人行為跟民進黨部無關，一切依照3日跟外界說明的為準。

被問到有沒有跟楊蕙如互動過？卓榮泰表示，自己跟她沒有互動，也不了解楊蕙如做了哪些攻擊，3日的說明就代表民進黨現在的態度。

【民進黨3日說明全文】

針對檢調偵辦，楊蕙如等人涉嫌製造假消息，造謠日本關西機場假消息案，帶動輿情風向，導致蘇啓誠處長犧牲，民主進步黨嚴正聲明兩點：

一、楊蕙如案與民主進步黨毫無關係。我們譴責國民黨蓄意將此事與民進黨粗糙連結。

二、民進黨嚴正反對製造及散播任何假訊息。我們日前也針對假訊息對本黨的攻擊事件，持續採取法律行動。今日更進一步召開記者宣示決心，絕不縱容任何造謠抹黑。因此，有關楊蕙如等人的司法案件，本黨全力支持司法單位的偵辦調查，希望司法能儘速查明全案真相，相關當事人如有涉違法情事也應負起法律責任。

打擊假消息全民有責，民進黨尊重司法偵辦程序，若任何人涉入造謠事件，都該負起應負的責任。

#護國會保台灣

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▼卓榮泰。（圖／記者陶本和攝，下同）