　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌！議員轟中市警　提案凍結474萬預算

▲千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌！議員怒轟中市警「粉飾太平」凍結474萬預算。（圖／市議員陳俞融提供）

▲台中市議員陳俞融不滿警方千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌案，怒轟中市警「粉飾太平」凍結474萬預算。（圖／市議員陳俞融提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今（10）日審查總預算案，市議員砲轟，市警局對重大治安事件「選擇性蓋牌」，導致市民在不知情的狀況下，承受巨大治安風險。市議員陳俞融提案凍結警察局公關室及媒體宣傳費用，合計超過474萬元，要求警方提出具體改善方案後才能解凍。

陳俞融舉出三大案例，包括去年6月富商遭入室搶劫殺害，時隔1年多才曝光；今年7月西屯區發生街頭持槍、刀搶劫1061萬現金案，近5個月後才被揭露；甚至10月西屯親子泳池發生男子持槍威脅小兄妹的驚悚事件，警方也選擇沉默，直到檢方起訴才曝光。

▲蔡耀頡。（圖／記者游瓊華攝）

▲市議員蔡耀頡也點名發生泳池亮槍與千萬搶案兩起重案都在西屯區，轄區第六分局卻都未主動發布。（圖／資料照片）

市議員蔡耀頡也點名發生泳池亮槍與千萬搶案兩起重案都在西屯區，轄區第六分局卻都未主動發布，「請問這次要用什麼理由解釋？市民難道沒有防範未然的權利嗎？」議員林祈烽痛批，市府總是「報喜不報憂」，營造天下太平的假象，根本是「把大家當笨蛋」。

面對議員排山倒海的質疑，警察局回應，針對7月份的千萬搶案，警方在25小時內便迅速破案，但因懷疑有幕後主使者，為避免打草驚蛇，才未主動發布消息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳晨威啾啾火速登記結婚！　甜蜜現身戶政畫面曝光
游智彬拿「生死狀」衝綠營差點被車撞　王世堅一旁無言
許紹雄「病情惡化到離世僅2天」！　妻淚認：來不及留遺言
快訊／鳳山闆娘遭砍數刀慘死　女兒哭癱跪地
大學教授被抓包造謠徐巧芯抄襲論文　校方聲明：不代表本校立場
快訊／被爆飆罵連署助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考
《暴君》男神李彩玟不來了！　主辦突曝「不可抗力因素」
台積電11月營收3436億史上第3高！　月減6.5%、年增逾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

殺前女友新歡棄屍水溝！惡男盼交保「每天都後悔」　法官狠打臉

快訊／鳳山檳榔攤闆娘遭砍死倒血泊　女兒相驗哭癱跪地

網紅律師教說謊偽證判刑3月　受訪喊冤「很倒楣」差點被抓去關

千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌！議員轟中市警　提案凍結474萬預算

發錢了！嘉義竹崎鄉每人領5千紓困金　3.2萬人受惠

涉與黑道聚餐透露辦案進度　新北刑大代理副隊長遭收押禁見

台南鐵皮工廠大火濃煙竄天！9員工驚險逃生　消防28車73人灌救

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

殺前女友新歡棄屍水溝！惡男盼交保「每天都後悔」　法官狠打臉

快訊／鳳山檳榔攤闆娘遭砍死倒血泊　女兒相驗哭癱跪地

網紅律師教說謊偽證判刑3月　受訪喊冤「很倒楣」差點被抓去關

千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌！議員轟中市警　提案凍結474萬預算

發錢了！嘉義竹崎鄉每人領5千紓困金　3.2萬人受惠

涉與黑道聚餐透露辦案進度　新北刑大代理副隊長遭收押禁見

台南鐵皮工廠大火濃煙竄天！9員工驚險逃生　消防28車73人灌救

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

陳晨威啾啾火速登記結婚！昨天才求婚成功　甜蜜現身戶政畫面曝光

擊敗4.3萬人！16歲大眼正妹奪「日本最可愛高中生」　激動爆哭

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

最強冷氣團周末到！「石墨烯暖風機」成租屋新寵　免施工掛著就暖

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

社會熱門新聞

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍慘死！　犯嫌逃逸畫面曝

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

仙塔律師喊「絕非詐團成員」自打臉　網出征灌爆

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭2大原因

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

更多熱門

相關新聞

53張百元匯款單！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

53張百元匯款單！無辜生技公司秒列警示戶險倒閉

台中市議員林祈烽今天在市議會質詢時揭露，有民眾僅憑53張「各100元」的匯款單報案詐騙，警方火速將53個帳戶全列為警示帳戶，導致一家正常營運的生技公司無辜遭波及，瀕臨倒閉危機。林祈烽痛批，警方打詐打到錯殺無辜，警示帳戶的列管標準到底在哪？

即／台中太平赤崁頂觀景平台驚現15公尺裂縫

即／台中太平赤崁頂觀景平台驚現15公尺裂縫

台中某宮廟疑砸百萬招待未婚青年遊大陸

台中某宮廟疑砸百萬招待未婚青年遊大陸

別讓孩子成過敏兒　中市民代籲市府編預算「班班洗冷氣」

別讓孩子成過敏兒　中市民代籲市府編預算「班班洗冷氣」

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

台中新平國小300吋LED大螢幕今啟用　學童嗨翻

關鍵字：

六分局陳俞融蔡耀頡林祈烽

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面