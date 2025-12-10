千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌！議員轟中市警　提案凍結474萬預算

▲台中市議員陳俞融不滿警方千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌案，怒轟中市警「粉飾太平」凍結474萬預算。（圖／市議員陳俞融提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市議會今（10）日審查總預算案，市議員砲轟，市警局對重大治安事件「選擇性蓋牌」，導致市民在不知情的狀況下，承受巨大治安風險。市議員陳俞融提案凍結警察局公關室及媒體宣傳費用，合計超過474萬元，要求警方提出具體改善方案後才能解凍。

陳俞融舉出三大案例，包括去年6月富商遭入室搶劫殺害，時隔1年多才曝光；今年7月西屯區發生街頭持槍、刀搶劫1061萬現金案，近5個月後才被揭露；甚至10月西屯親子泳池發生男子持槍威脅小兄妹的驚悚事件，警方也選擇沉默，直到檢方起訴才曝光。

▲市議員蔡耀頡也點名發生泳池亮槍與千萬搶案兩起重案都在西屯區，轄區第六分局卻都未主動發布。（圖／資料照片）



市議員蔡耀頡也點名發生泳池亮槍與千萬搶案兩起重案都在西屯區，轄區第六分局卻都未主動發布，「請問這次要用什麼理由解釋？市民難道沒有防範未然的權利嗎？」議員林祈烽痛批，市府總是「報喜不報憂」，營造天下太平的假象，根本是「把大家當笨蛋」。

面對議員排山倒海的質疑，警察局回應，針對7月份的千萬搶案，警方在25小時內便迅速破案，但因懷疑有幕後主使者，為避免打草驚蛇，才未主動發布消息。