陸「最速男」蘇炳添退役　告別21年生涯！亞洲百米紀錄9秒83待破

▲蘇炳添在東京奧運賽場上締造9秒83的亞洲紀錄。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸「最速男」蘇炳添昨（9）日宣佈退役，結束長達21年的田徑生涯。蘇炳添在東京奧運以9秒83刷新亞洲百米紀錄並首度闖入奧運男子百米決賽，被視為亞洲田徑選手在賽場上的重要里程碑。隨著他正式告別跑道，留給後輩的「9秒83」亞洲紀錄仍待突破，而他將以科研與教職身份投入大陸短跑運動事業。

▲大陸最速男蘇炳添（左二）在2025全運會上的最後一舞。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，12月9日上午，中國短跑名將蘇炳添在個人社交媒體平台宣佈退役，結束了21年的職業生涯。2015年，蘇炳添跑出9秒99的成績，成為首位突破10秒大關的中國選手。在2021年東京奧運會上，以9秒83的成績刷新亞洲紀錄，成為首位闖入奧運百米決賽的中國人，被譽為「亞洲飛人」。

蘇炳添在退役宣告中回顧多年征戰場景，他形容21年的生涯「彷彿只是從起跑到終點」，每一步都有汗水與遺憾，也有榮耀。他還特別提到9秒83的亞洲紀錄，「這不只是數字，更象徵著團隊努力與一切皆有可能。」

▲蘇炳添將跑鞋高舉，提前預告退役的生涯規劃。（圖／翻攝央視）

今（2025）年大陸全運會男子4×100公尺接力決賽賽場，成為蘇炳添生涯的最後一舞，廣東隊雖全力拚搏，但因交棒失誤，僅以0.03秒之差無緣頒獎台。賽前檢錄畫面中，蘇炳添細心協助年輕隊友整理號碼牌的暖心舉動，展現出老將沉穩風範和領袖魅力。

蘇炳添表示，選擇在12月9日宣佈退役，是因為21年前的同一天，他從普通中學生踏進體校，開始短跑之路，「從哪一天開始，就在哪一天結束。」

▲蘇炳添田徑生涯最後一次正式在賽場上與觀眾道別。（圖／翻攝中新網）

蘇炳添近年投身科研與教學，2021年起擔任暨南大學速度研究與訓練中心主任，今（2025）年4月更出任暨南大學體育學院院長。隨著研究中心啟用，他期待把個人經驗轉為系統化訓練與人才培養，推動中國短跑持續前進。