「讓她好好痛定思痛！」　邱毅控告楊蕙如「教唆自殺罪」

▲邱毅。（資料照／記者劉昌松攝）



記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，遭藍營質疑是綠營網軍。對此，新黨不分區立委候選人邱毅4日表示，要控告楊蕙如「教唆自殺罪」，「把楊蕙如關入黑牢，讓她好好痛定思痛反省一番。」

邱毅透過臉書指出，現在的民調為什麼失真？為什麼形成沉默的大多數？網路霸凌的橫行是其中關鍵。「北檢起訴楊蕙如的條文是『侮辱公務人員和公署』，這個罪名一旦成立，就是判個拘役二十天，易科罰金了事，犯罪成本太低，才致使網軍四出」網路霸凌成為常態，更成為當權者打擊政敵，壓制反對聲音的工具。

邱毅說，資深外交官蘇啓誠的死喚起社會的關注，但對網路霸凌的有效遏制，還是必須在立法院訂定《網路霸凌管制專法》，以重刑重罰提高犯罪成本，才可能收到具體的恫嚇效果。因此，楊蕙如不會害怕拘役易科罰金，但是她一定怕被科以「教唆自殺罪」，刑法275條「教唆自殺罪」是一年以上七年以下有期徒刑，「把楊蕙如關入黑牢，讓她好好痛定思痛反省一番。」

邱毅喊話蘇啓誠家屬直接與他連絡，「我幫你們再控告楊蕙如『教唆自殺罪』！」

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