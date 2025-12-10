台南115學年度國中資優鑑定開跑！　新增3校英語文資優班

▲台南市115學年度國中資優鑑定開跑，新增3所英語文資優班，擴大語文人才培育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市115學年度國中資優鑑定即將登場！一般智能優異、數理學術性向、英語文學術性向，以及未足學齡兒童提前入學鑑定等作業正式啟動，將自12月20日上午9時起開放報名，至12月30日下午4時截止，教育局歡迎符合資格的小六學童踴躍申請，把握展現能力的機會。

台南市自114學年度首次辦理國中英語文資優鑑定後反應熱烈，今年再度擴大服務量能，115學年度新增南新國中、永康國中、崇明國中三校辦理英語文資優班，加上原有的新東國中一般智能資優班及建興國中數理資優班，讓具有語文天賦與學習優勢的學生有更多舞台與資源。

市長黃偉哲表示，人才培育是城市長遠發展的重要根基，市府持續關注資優教育的需求並投入資源。114學年度已增設四所國小一般智能資優班，而在盤點地方需求後，今年再進一步擴展至國中英語文資優教育，期盼透過完善的支持系統，讓孩子能在適性環境中找到最亮眼的位置。

教育局長鄭新輝指出，自113學年度起，台南市在資優鑑定中除了原本的數理學術性向，也新增英語文類別，就是希望能挖掘更多具語言優勢的孩子，並透過資優方案深化其表現。他強調，定期辦理的資賦優異鑑定，旨在協助不同領域有潛力的學生找到合適的課程與挑戰，打造更立體、多元的學習環境。

台南市資賦優異教育資源中心補充，去年國中資優鑑定共944人次報名，最終錄取108人。家長若想協助孩子了解自身特質，建議可參考鑑定安置計畫內的「觀察推薦表」，釐清對資優教育的迷思。相關鑑定資訊與計畫內容皆可於資源中心網站查詢，若有疑問也可電洽 06-2149750轉28。