國際焦點

普丁私生子罕見曝光？　繼承媽媽奧運天分「勤練體操」畫面瘋傳

▲▼普丁私生子疑似照片流出。（圖／翻攝osintbees.com）

▲伊凡被指為普丁私生子，與同伴一起練習體操。（圖／翻攝osintbees.com）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁私生活神秘，但被長期盛傳與情婦、42歲前奧運體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）生下2名私生子。最新流出畫面顯示，2個小男孩也與媽媽一樣，正在接受體操訓練。

烏克蘭情報調查網站「OSINT Bees」公布獨家畫面顯示，10歲的伊凡（Ivan）、6歲的小弗拉基米爾（Vladimir Jr.）與一群同齡孩童，共同參與卡巴耶娃舉辦的體操活動，看起來身體健康、精力旺盛。伊凡接受訪問時，興奮談論從奧運冠軍身上學到的「酷炫」體操動作。

據信這些畫面攝於今年1月，當時卡巴耶娃特地安排明星運動員，在她創辦的體操學院開授「大師課」，2個兒子也報名參加。

▲▼普丁私生子疑似照片流出。（圖／翻攝osintbees.com）

▲6歲的小弗拉基米爾認真練習。（圖／翻攝osintbees.com）

為了保護情婦與私生子，據傳普丁將母子3人安置在莫斯科西北方瓦爾代（Valdai）森林湖畔的豪宅中，過著極度隱密的生活。

調查記者巴達寧（Roman Badanin）和魯賓（Mikhail Rubin）宣稱，「卡巴耶娃和孩子們的資訊從國家資料庫中被抹除，男孩們在外使用假姓氏『斯皮里多諾夫』（Spiridonov），沙皇（指普丁）家人在瓦爾代住處周遭的所有土地都被嚴格保護。」

反克里姆林宮頻道「VChK-OGPU」4月也曾發表照片，顯示伊凡參與大型表演「列茲金卡」（Lezginka）與母親主辦ALINA 2023賽事的照片，但形容他是「俄羅斯最孤獨的男孩」。另有小弗拉基米爾與武術團隊接受獎章的照片。

▲▼普丁的情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡巴耶娃是前奧運韻律體操選手，曾在2004年雅典奧運獲得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯總統普丁與緋聞女友、情婦卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。（圖／取自克里姆林宮官網）

▲普丁與卡巴耶娃2008年傳出戀情。（圖／取自克里姆林宮官網）

卡巴耶娃是世上奪牌最多的韻律體操選手之一，擁有2面奧運金牌、14度奪下世界冠軍、21次拿下歐洲錦標賽第一名，她退出體壇後投身政治，2007至2014年擔任國家議會副議長，後來成為官媒「俄羅斯國家媒體集團」（National Media Group」的主席。

現年73歲的普丁與卡巴耶娃2008年傳出戀情，至今據信已經交往17年，卻從未公開承認關係。除了2名私生子，這位俄羅斯總統還有與前妻柳德米拉．普丁娜（Lyudmila Putina）生下的40歲大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、39歲二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova），以及22歲私生女伊莉莎白（Elizaveta），小女兒據信現居巴黎。

▲▼普丁36歲的大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

▲普丁大女兒沃倫索娃。（圖／翻攝自TV channel Doctor）

▲▼普丁二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）。（圖／路透）

▲普丁二女兒提霍諾娃。（圖／路透）

▲▼普丁神秘小女兒長相曝光！　被爆「用化名住巴黎」當DJ,Elizaveta Krivonogikh,Luiza Rozova。（圖／翻攝X）

▲普丁小女兒伊莉莎白。（圖／翻攝X）

推薦閱讀

相關新聞

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

日本周邊空域再度升高緊張！中俄軍機9日大動作出現在日本四周，合計13架軍機接力靠近，其中包括可搭載核武的俄羅斯Tu-95轟炸機與中國H-6轟炸機。日本防衛大臣小泉進次郎深夜近午夜緊急發文，直指中俄此舉「明確意在示威」，對日本安全構成重大威脅。

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

死因不詳！俄北韓大使「突然死亡」享壽70歲

死因不詳！俄北韓大使「突然死亡」享壽70歲

即／中、俄9架軍機　闖南韓「防空識別區」

即／中、俄9架軍機　闖南韓「防空識別區」

馬利村民控訴：俄軍性侵、斬首平民還摘器官

馬利村民控訴：俄軍性侵、斬首平民還摘器官

