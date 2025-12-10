「大全聯」改名後首家門市青埔店開幕　1500坪融合量販+百貨

▲大全聯改名後首家全新門市「大全聯青埔店」開張。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

大全聯改名後，首家全新門市「青埔店」將於12月16日正式開幕，今（10）日搶先試營運，地點位於桃園青埔重劃區，就在桃園高鐵站旁。地下1樓為近1500坪量販賣場，1樓結合美食與生活品牌，合計進駐超過25家商店、約5萬種商品。館內以「量販＋百貨」複合形式，整合購物、餐飲、娛樂，打造青埔地區最大型社區型購物中心。

▲▼大全聯青埔店B1賣場有1500坪，定位是「量販＋百貨」。（圖／記者林育綾攝）

全聯總經理蔡篤昌表示，桃園近年人口快速成長，尤其青埔地區30年間增加近30倍，有許多年輕單身、小家庭、退休族群移入。大全聯看好其潛力，藉由量販結合社區、百貨功能，希望成為居民日常採買、休閒的新據點，也透過「手作課程、親子活動」與在地居民有更深的交流，像是B1就有大小朋友最愛的「寶可夢卡片遊戲機」、寶可夢周邊。

▲賣場有寶可夢遊戲機。（圖／記者林育綾攝）

●B1賣場「5大特色區域」

全聯行銷協理劉鴻徵表示，大全聯青埔店的定位介於「量販」與「百貨」之間，地下1樓賣場以「5大模組」規劃5大主題專區，包括：「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」，從智慧家電、美妝保健到即食餐點一次購足，打造一站式生活提案，「不想煮、想煮都能來」。

▲「全電器」主打AI智慧生活概念。（圖／記者林育綾攝）

「全電器」主打AI智慧生活概念，設有家電展示與遊戲體驗區，集合電視、洗衣機、冰箱、空調、小家電與3C產品，品牌包括大金、日立、國際牌、三星、LG等。開幕前期祭出4重優惠：送1,000元折價券、滿萬元現折1,000元、週末7折、加購精選家電。

▲「全藥妝」結合大樹藥局。（圖／記者林育綾攝）

「全藥妝」結合大樹藥局，現場有藥師駐點提供諮詢，販售超過3,000款商品，包含舒特膚、霓淨思、寶拉珍選、FORA PROJ等品牌。另設保健與運動營養專區，集結善存、挺立、Move Free等品牌，滿足健康與健身族需求。

▲「全酒窖」以木質設計營造歐風酒窖氛圍。（圖／記者林育綾攝）

「全酒窖」以木質設計營造歐風酒窖氛圍，匯集葡萄酒、威士忌、清酒、高粱、啤酒與調酒逾千款商品，主力價位約200～300元。開幕活動包含紅酒試飲與滿額贈禮，單筆滿5,000元送1,000元抵用券、滿3,000元送瓶塞等好禮。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲「我的鮮食集」提供多樣即食餐點與生鮮料理。（圖／記者林育綾攝）

「我的鮮食集」提供多樣即食餐點與生鮮料理，包含沙拉、低碳高蛋白餐、海鮮與壽司。特別推出「明太子炙燒鮭魚壽司」及大包裝家庭號壽司，另有炸雞桶（11支279元）與冷藏調理肉系列，滿足家庭料理需求。





▲「我的烘焙坊」整合全聯旗下麵包、甜點品牌。（圖／記者林育綾攝）

「我的烘焙坊」整合了全聯品牌「READ BREAD」、「WE SWEET」、「阪急麵包」等，約300款商品。台式甜麵包年銷逾250萬顆、葡式蛋塔年銷破百萬顆、冠軍法國麵包年銷20萬根，成為熱銷主力。

●延伸專區與亮點

「鮮食區」導入A5和牛、三去冷藏鮮魚及「小農直採專區」，販售葉菜、水果及在地友善農產，強調透明溯源與新鮮直送。

▲大全聯青埔店「肉品區」。（圖／記者林育綾攝）



1樓「美食街」則匯集日、韓、台、港等異國餐飲品牌，包括壽司郎、CoCo壱番屋、福勝亭、港點大師、品川蘭、莫凡彼咖啡館等。另有蔦日子、路易莎、繼光香香雞、小木屋鬆餅等品牌進駐。親子娛樂區引進「老虎歡樂世界 Tiger’s World」與「寶可夢遊戲機」，並設寶可夢授權商品專區，打造親子共遊空間。

▲▼大全聯青埔店即日起試營運。（圖／記者林育綾攝）

●「大拇指」回歸，新版「大推」品牌登場

在大潤發時代，自有品牌「大拇指」受到好評，如今在大全聯全面升級為「大推」，以亮黃色包裝搭配紅白大拇指新識別，象徵品質與設計同步升級，延續高品質與高性價比定位，推出更多貼近日常需求的生活用品。

首波主打商品為「抽取式衛生紙」，採100%原生木漿製成並通過FSC認證，每袋36包售價399元、平均每抽0.0853元，包裝升級不漲價。後續將陸續推出3層衛生紙、廚房紙巾、柔濕巾、堅果零食、蘇打餅、關廟麵及寵物飼料等多項商品，預計2026年初全面上架。

▲大全聯青埔店以「量販＋百貨」打造。（圖／記者林育綾攝）

●開幕優惠、支付回饋

12月16日至12月19日開幕期間，到店就送1000元購物金，限量5,000份，內含200元、300元、500元滿額折價券各1張。12月20、21日滿2,000元送200元現金券；活動期間滿1,000元，可抽「iPhone 17」與「Dyson吸塵器」等獎品，滿2,000元送大全熊衛生紙，使用全支付消費達指定金額，再贈限量虎利/胖P行李吊牌、虎利頸枕。

刷大全聯信用卡最高可享13%回饋，單筆滿5,000元送1,000福利點、滿10,000元送2,000福利點，期間消費滿2,000元可兌換「大全熊保冷袋」。

★家樂福24小時量販+1

家樂福由統一集團入主後，首家全新門市將於台南東區登場，規模約4000坪。日前家樂福「台中青海店」宣告將於12月22日正式熄燈，不過同時台中最大據點「西屯店」將於12月15日起改為「24小時營業」，持續服務夜間消費族群。

今年家樂福有5間量販店結束營業，除了台中青海店，還有嘉義北門店、新竹竹北店、台北北投店、家樂福桃園店；但同時加快布局「社區型超市店」。業界分析，隨著消費習慣改變、建物成本上升，小型超市因鄰近住宅區、便利性高，更具競爭力，再加上大型土地取得不易，使量販店展店策略趨於保守。

而統一集團入主家樂福後，以穩健策略調整版圖，關閉營運不佳的據點，同時優化門市布局，首家統一體系下的新門市，將於「台南東區」登場，規模約4000坪，象徵拓點重啟。