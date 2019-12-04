雲端最前線／韓國瑜選情不妙？沈富雄斷言：恐輸250萬票

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從今年8月開始，在香港反送中推波助瀾下，總統蔡英文的民調支持度一路領先韓國瑜，反觀韓國瑜卻從未扳回一城，甚至民調數字就像坐溜滑梯般不斷下滑，近期更有民調結果支持度跌破兩成。對此，前立委沈富雄斷言，國民黨選情已經全面崩盤，韓國瑜起碼輸250萬票，國會席次不會超過43席。《雲端最前線》4日邀請民進黨立法委員林靜儀、台北市議員李柏毅、親民黨立委參選人滕西華、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨總統候選人韓國瑜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

前駐大阪辦事處長蘇啓誠自殺事件引起一連串風波！5月間有PTT網友發現，發文大罵大阪辦事處，又稱駐日代表謝長廷管不到大阪的網友「idcc」與卡神楊蕙如IP相同，謝長廷在事件爆發後，在臉書說「楊蕙如的事情我都要負責？張善政説她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」但此話也引起張善政的反駁，網軍事件越演越烈。

捷克首都布拉格，今年10月與中國北京解除姐妹市關係，不顧北京政府反對，預計將在明年1月和台北市簽署姐妹市協議，市長柯文哲將到訪並贈送一隻穿山甲。而當時中國外交部態度強硬批評，指稱布拉格採取錯誤行動，還粗暴干涉中國內政，對於布拉格棄中擁台的決定相當錯誤，也讓兩岸外交戰火，再次浮上檯面。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。