媒體人估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

盤點2026縣市長選舉，媒體人黃暐瀚昨表示，早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻，目前綠營搶五藍「宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10日）受訪時表示，還沒想到，「你一講我信心十足，感謝你幫我們加油」。徐也表示，每個縣市他都戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績。

對於綠營台北市長人選難產，徐國勇表示，台北市民進黨人才相當多，現在正在綜合評估，選對會正在評量中，至於民調，民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，還是由選對會綜合評估後決定誰是最適當人選，「至於其他民調，我們都聽到也看到了」。

至於有媒體人估五縣市可能「藍天換綠地」，徐國勇回應，他還沒想到，「你一講我信心十足，感謝你幫我們加油」。徐表示，事實上，每個縣市他都戰戰兢兢，總統也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績。

徐國勇表示，尤其有些縣市希望能夠重回執政，在地方重回執政、中央要繼續執政，「這是民進黨所設定的目標，這部分我們會努力」。

徐國勇也提到，選對會下下禮拜就會開會討論，開完會後就會把相關決定提給中執會通過，由總統親自開記者會向各位媒體朋友報告，這個繼續進行中。