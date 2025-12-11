　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

▲▼行政院長卓榮泰、中華民國全國商業總會理事長許舒博出席「2025行政院長與商業領袖座談會」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰日前一席針對藍白聯手通過爭議法案「副署但不執行」的說法，引起自身陣營台派系統的反彈。對此，「台灣永社」將在明天（12日）上午9點舉行座談記者會，參與成員備受矚目，包括律師黃帝穎、洪偉勝等人，永社預計向行政團隊喊話，要求以「不副署」方式，來因應藍白在立法院所推的各項爭議法案。

立法院日前否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰則強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算；不過，此番「副署但不執行」的說法，引起廣泛的議論，連自家陣營的台派系統也有不小的反彈。

不過，值得關注的是，「台灣永社」將在明天上午9點，舉行座談記者會，出席人員包括律師黃帝穎、東吳大學法律系特聘教授張嘉尹、律師洪偉勝、律師傅馨儀等人。

根據該場記者會的採訪通知內容指出，國民黨、民眾黨兩黨多次以國會聯合多數，在嚴重違反程序正義、公開原則及權力分立原則等重要憲法原則下三讀通過《立法院職權行使法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》重傷我國民主憲政秩序及人民權益，甚至人民最終的救濟管道，亦因《憲法訴訟法》使憲法法庭癱瘓而遭剝奪。

台灣永社表示，值憲法法庭遭癱瘓之際，在民主世界中，守護民主憲政不只是大法官的權責，更是全體憲政機關的共同責任，因此我國行政機關更須承擔起守護民主憲政的憲法義務，行政院長不副署違憲惡法，立院通過的「違憲惡法」未經閣揆副署將不生效力。

台灣永社指出，立院仍有制衡政院的憲法機制，即依據「憲法增修條文」第三條第二項第三款，立院有權對行政院長提出不信任案，但若立法院不敢對閣揆提出不信任案，即代表行政院為守護民主憲政、保護人民的「不副署」，具有憲法正當性。

台灣永社強調，基於上述，永社將召開座談記者會，邀集法律學者與律師，呼籲面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩，說明為守護民主憲政、保護人民的「不副署」合憲。

