寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

▲男子被寵物蟒勒到跌倒濺血。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東九如鄉11日下午發生一起驚險意外！26歲林姓男子帶著飼養的寵物蛇（疑似緬甸蟒）外出溜蛇，走到東寧路、九如郵局附近時，蛇突然往他脖子纏繞，越勒越緊。男子當場呼吸困難、站不穩，最後重心不穩摔倒在地，還撞到後腦勺，臉部也疑似遭蛇咬傷。

林男倒地後急忙自行打電話向警消求救，並表示「看到一條蛇」。路過民眾則嚇壞直呼「蛇繞在他脖子上！」隨即協助報案。消防人員抵達時發現男子倒臥地上、意識清楚但頭部濺血，救護人員先協助脫困、將他送上救護車，再協助捕捉仍在一旁蠕動的寵物蟒蛇。

據了解，林男平時習慣將寵物蛇掛在身上外出，未料這次蛇突然纏繞太緊導致失控。更離奇的是，他在今年9月也曾因遭自家蛇咬傷送醫，這已是第二次因寵物蛇意外住院。

目擊者表示，看到蟒蛇圈在男子脖子上「越勒越深」，當下驚悚又束手無策，只能站遠一點等待救援；直到消防人員抵達，才順利將蛇抓回並把男子送往醫院治療。所幸林男送醫後意識清楚、傷勢無生命危險，但警方與消防也提醒，巨型蛇類雖為寵物，但力道強大，一旦纏繞過緊仍可能造成窒息、跌倒或受傷，外出時務必保持警覺與安全距離。