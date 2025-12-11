　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

▲男子被寵物蟒勒到跌倒濺血。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲男子被寵物蟒勒到跌倒濺血。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東九如鄉11日下午發生一起驚險意外！26歲林姓男子帶著飼養的寵物蛇（疑似緬甸蟒）外出溜蛇，走到東寧路、九如郵局附近時，蛇突然往他脖子纏繞，越勒越緊。男子當場呼吸困難、站不穩，最後重心不穩摔倒在地，還撞到後腦勺，臉部也疑似遭蛇咬傷。

林男倒地後急忙自行打電話向警消求救，並表示「看到一條蛇」。路過民眾則嚇壞直呼「蛇繞在他脖子上！」隨即協助報案。消防人員抵達時發現男子倒臥地上、意識清楚但頭部濺血，救護人員先協助脫困、將他送上救護車，再協助捕捉仍在一旁蠕動的寵物蟒蛇。

▲男子被寵物蟒勒到跌倒濺血。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，林男平時習慣將寵物蛇掛在身上外出，未料這次蛇突然纏繞太緊導致失控。更離奇的是，他在今年9月也曾因遭自家蛇咬傷送醫，這已是第二次因寵物蛇意外住院。

目擊者表示，看到蟒蛇圈在男子脖子上「越勒越深」，當下驚悚又束手無策，只能站遠一點等待救援；直到消防人員抵達，才順利將蛇抓回並把男子送往醫院治療。所幸林男送醫後意識清楚、傷勢無生命危險，但警方與消防也提醒，巨型蛇類雖為寵物，但力道強大，一旦纏繞過緊仍可能造成窒息、跌倒或受傷，外出時務必保持警覺與安全距離。

▲男子被寵物蟒勒到跌倒濺血。（圖／記者陳崑福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關押1年讀百本書　柯文哲盼自己成曼德拉：別被仇恨囚禁
台男娶俄羅斯辣妻　她連劈2男：需要被調教
周杰倫播4.19億次霸榜　YT Music排行他擠掉五月天
江南大叔PSY「遭警突擊搜查」！辦公室、車輛全扣押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

兒盟督導驚人「大翻供」！否認指陳尚潔疏失　法官：這是很大指控

怒批賴清德比小英還糟糕！柯文哲嗆「被抄家」...要黃國昌防備

快訊／35歲香客艋舺青山宮遶境「突呼吸困難」倒地亡

中山警誘捕面交車手...他衝撞逆向逃逸　想衝柬埔寨栽在桃機

彰化市救護車與保時捷Macan相撞　病患幸無大礙即刻接駁送醫

嘉檢破獲億元詐騙案　張建強檢察官獲新世代詐欺打擊獎

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

獨／聖石董座包養乾女兒卻滿街婊兄弟　她屁股刺青5字求糖爹大度

台東男酒駕追撞前車被起訴「隔天死了」　法院判決不受理

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

兒盟督導驚人「大翻供」！否認指陳尚潔疏失　法官：這是很大指控

怒批賴清德比小英還糟糕！柯文哲嗆「被抄家」...要黃國昌防備

快訊／35歲香客艋舺青山宮遶境「突呼吸困難」倒地亡

中山警誘捕面交車手...他衝撞逆向逃逸　想衝柬埔寨栽在桃機

彰化市救護車與保時捷Macan相撞　病患幸無大礙即刻接駁送醫

嘉檢破獲億元詐騙案　張建強檢察官獲新世代詐欺打擊獎

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

獨／聖石董座包養乾女兒卻滿街婊兄弟　她屁股刺青5字求糖爹大度

台東男酒駕追撞前車被起訴「隔天死了」　法院判決不受理

Oris飛行錶變洗鍊　噴射機渦輪斜紋躍上錶圈

關押1年讀百本書　柯文哲盼自己成曼德拉：別被仇恨囚禁

PLG職籃隔31天正式復賽　領航猿葛拉漢傷癒歸隊領軍3連勝

嗅覺經濟興起！靜宜攜手香氛學院　開辦國際調香師課程

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

胃食道逆流者必看！營養師：這9種食物請避免

新北表揚地政業務績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

江南大叔PSY涉違反醫療法「遭警突擊搜查」！　辦公室、車輛全扣押

中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

【您好，借冰一下】當你在北海道買了冰淇淋又突然想吃拉麵：

社會熱門新聞

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

即／全聯倉儲大火9死　3公司14人遭起訴

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

役成功嶺替代役男超派　把正、副中隊長當沙包打

獨／富二代虐殺女友假釋出獄　怒弟擋財路持槍毆打遭逮

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

獨／占國有地蓋停車場賺大錢　藍委父遭士檢起訴

全聯大火真相曝　4致命錯誤害9死

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

更多熱門

相關新聞

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

國3晚間連環車禍！半聯結車駕駛恍神釀1死7傷

國道3號新竹香山段5日晚間6點多發生嚴重追撞事故，一輛由39歲李姓男子駕駛的營業半聯結車，北上行經103.9公里外側車道時，疑似因車流回堵加上分心恍神，追撞前方4部車輛，造成5名乘客一度受困、共8人受傷，另有1名傷者送醫後宣告不治。國道警方已介入調查釐清肇事原因。

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

球蟒超黏媽媽　鑽被窩要一起睡覺

財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！他一看IG內容勸1事

財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！他一看IG內容勸1事

飼主出土沙蚺　挖半天真的有蛇

飼主出土沙蚺　挖半天真的有蛇

以為腸胃不適　85歲嬤竟是主動脈剝離

以為腸胃不適　85歲嬤竟是主動脈剝離

關鍵字：

寵物蛇蟒蛇意外屏東新聞緊急救援安全警示

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面