爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：一路量身打造？

政治

爆「衛浴專家」承攬國防部5.9億標案　凌濤：軍備局吞得下去？

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲凌濤質疑福麥如「小吃店買快篩」翻版。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨日指出，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購之決標公告，決標金額5.9億，得標的是位在台南的一家登記室內裝修公司，王鴻薇質疑難道這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？如此高價的國防部標案，室內裝修公司竟有能力承包？國民黨桃園市議員凌濤今（11日）再踢爆，5.9億「國防部1.1D級旋風炸彈」標案，由「衛浴專家」福麥得標，軍備局吞得下去嗎？更質疑是否量身打造？

凌濤說，福麥國際室內裝修公司前身為「福麥國際公司」及「台南宅急修工程」，以勞動部勞動力發展署、及該公司人力網站資料顯示，福麥公司不只是裝修公司，他還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，所以台灣國防部旋風炸彈，竟然由衛浴專家福麥公司承攬？而且以0.12億資本額承攬國防部5.9億的巨額「武器、彈藥及其零件」」採購，可以說跨行跨很大，胃口更是驚人。

凌濤表示，此外「RDX海掃更」在武器分級裡RDX分類為1.1D，屬大規模爆炸等級（mass explosion hazard），比手榴彈還要危險；國防部回應竟以該公司具經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「國際貿易業」等項目，沒有任何實質把關，令人匪夷所思，國防部軍備局生產製造中心，真的吞得下去，國人安全又在哪？

凌濤透露，進一步清查福麥公司，公開資料上一次承攬政府案件，恰好是2013年賴清德總統時任台南市長任內，得標有關公園拉筋台、遊樂設施遮陽網工程、健身器材及道路路燈養護；如今我國軍購「RDX海掃更」，全案經今年11月18日、12月2日2次開標，均僅有「福麥公司」一家廠商投標，最後順利得標，更加深外界質疑是否量身打造的疑點。

凌濤痛批，民進黨過去劣跡斑斑，由200資本額小吃店前身高登環球，取得16.5億快篩；又有50萬資本額「1人公司」超思承購將近5億元雞蛋，草菅人命、發國難財，令國人感到憤怒；時值1.25兆國防特別條例審查，若國防部不把該案採購釐清，恐怕民眾不會輕易讓辛苦的納稅錢，再度投入不清不楚的特別條例。

12/08 全台詐欺最新數據

美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受三立網路節目「一件軍外套」專訪，提到總統賴清德宣布8年1.25兆國防預算，期待在立法院審查相關預算，回答國會各項問題，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，並強調「和平與對話」，必須與「嚇阻」共存。同時，美國參議院「台灣連線共同主席」 Slotkin、Tillis也在11日發出聯合聲明，鼓勵台灣所有政黨團結，推動台灣對自身安全的投資。

