政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委陳玉珍提的助理費除罪化相關草案讓國會助理人人自危，憂心自己的權益被剝奪。然多數藍委至今卻選擇默不作聲，一被問就閃躲，僅陳玉珍一人站在前線擋子彈，甚至無藍委響應由國會助理發起的撤案連署外，還有人下令助理不能簽，在在都讓自家助理錯愕、痛心，對比國民黨不惜卡住115年度中央政府總預算案也要推動志願役加給調升至3萬元，感受不到對待助理也要「帶兵帶心」的道理。

「助理費除罪化」爭議源自陳玉珍擬具的《立法院組織法》第32條條文修正草案，不僅淡化助理為公費聘僱的性質，還將立委助理薪資、《勞基法》規定相關費用、健檢補助和文康活動等經費，從立法院編列預算支應改為立法院「補助」立委自行運用，且還「免檢據核銷」。簡而言之，就是讓立委每月多60萬餘元能自由運用，但助理們的權益保障卻蕩然無存。

會有這修法規劃，傳出是涉詐領助理費的藍委顏寬恒半年前就向幾個藍委辦公室請託，加上全國正副議長聯誼會也2度向立法院請求修法，建議助理費制度比照國務機要費除罪，接著由國民黨祕書長李乾龍、黨團總召傅崐萁主導，再由陳玉珍提案。

立法院國會助理工會批評該法案是「立委自肥條款」，讓助理勞動權益向後倒退數十年，要求陳玉珍撤案，甚至工會成員自發性發起「國會助理連署聲明」表達抗議。

但國民黨團已發新聞稿強調無所謂「暫緩推動」，藍委除柯志恩公開說支持助理、藍委牛煦庭表示公費助理制度還是有存在的必要外，其餘大多默不作聲、閃躲，讓許多助理們痛心，只能私下表達不滿與憂心，或僅能透過沒有委員在內的藍營助理群組開炮、取暖，但更令助理們錯愕的是，除自己事後才知「立委老闆」有簽法案連署外，更有立委下令不准去簽撤案連署，當然也就沒有一位藍委響應助理工會發起的撤案連署。

之前國民黨滿口仁義道德，以照顧基層官士兵為由推動《軍人待遇條例》，幫助志願役調薪，但因政院未編列相關預算，不惜卡住115年度中央政府總預算案至今未付委審查。但如今刀子砍向自家助理夥伴時，卻在檯面上切割、推給陳玉珍，無論是否涉及政治攻防，外界早已將藍委貼上自肥標籤，而那些天天為藍委幕後策劃議題、研究法案的助理們， 此刻怕已是寒了心。

藍委自恃挺過大罷免，就算行為再怎麼天怒人怨，還是自認拿了無敵星星，可以枉顧民意，但這樣的「大罷免紅利」，也禁不起藍委如此揮霍，終究有天坐吃山空。

12/09 全台詐欺最新數據

相關新聞

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

藍營力推「助理費除罪化」拒撤案　綠批：助理費不能變「私房錢」

國民黨立委陳玉珍近日提出《立法院組織法》修法，引發國會助理工會強烈反彈一事，民進黨發言人韓瑩今（11日）批評，藍白立委的修法方向形同將把貪污助理費合法化，甚至不需檢據核銷，讓助理費由立委自行統籌運用，恐使助理費淪為「私房錢」，嚴重侵害助理權益。

總預算卡關新政策恐受影響　行政院再籲立院速審

總預算卡關新政策恐受影響　行政院再籲立院速審

助理費修法後沒請助理一樣撥款補助？　立法院：依法執行

助理費修法後沒請助理一樣撥款補助？　立法院：依法執行

助理費修法惹議！　翁曉玲「權益不變」：除非他們擔心自己不夠好

助理費修法惹議！　翁曉玲「權益不變」：除非他們擔心自己不夠好

比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

關鍵字：

陳玉珍助理費除罪化立法院國會

