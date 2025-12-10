爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

▲王鴻薇爆料國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（10日）指出，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司， 這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白！

王鴻薇貼出圖片表示，今天網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。難道這麼高價的國防部標案，一家裝修公司就公司承包，真令人嘖嘖稱奇。

王鴻薇表示，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件，RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive(皇家拆遷炸藥)的縮寫，又稱旋風炸藥。

王鴻薇指出，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色」，實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇指出，自己也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。

王鴻薇質疑，到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

最後，王鴻薇強調，國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白吧！

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）