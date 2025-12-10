　
政治

爆近6億國防標案竟是裝修公司得標　王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

▲王鴻薇爆料國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

▲王鴻薇爆料國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（10日）指出，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司， 這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白！

王鴻薇貼出圖片表示，今天網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。難道這麼高價的國防部標案，一家裝修公司就公司承包，真令人嘖嘖稱奇。

王鴻薇表示，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件，RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive(皇家拆遷炸藥)的縮寫，又稱旋風炸藥。

王鴻薇指出，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色」，實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇指出，自己也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。

王鴻薇質疑，到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

最後，王鴻薇強調，國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆特別預算壓境，賴總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白吧！

▼國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

他估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

他估5縣市有望「藍天換綠地」　徐國勇：你一講我信心十足

盤點2026縣市長選舉，媒體人黃暐瀚昨表示，早從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨不只守，還想攻，目前綠營搶五藍「宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10日）受訪時表示，還沒想到，「你一講我信心十足，感謝你幫我們加油」。徐也表示，每個縣市他都戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績。

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

鄭麗文、國台辦否認「鄭習會」三張門票　綠：嘴上說沒有身體很誠實

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

林岱樺拼市長喊：市民賺大錢　重現「高雄發大財」

