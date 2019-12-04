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與郭台銘兄弟爬山各自努力？柯文哲：重點是兄弟

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▲▼「柯文哲X民眾黨不分區女力」宣傳片拍攝。（圖／記者葉南州攝）

▲「柯文哲X民眾黨不分區女力」宣傳片拍攝。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘力推「0-6歲國家養」政策，但台北市長柯文哲卻認為這目前還是一個口號，外界認為郭柯結盟出現分歧。對此，郭台銘3日受訪時表示，「若要在意柯文哲說什麼，晚上都不要睡覺了」，但也稱讚柯文哲在「廉」的部分做得不錯，是兩人合作的基礎。對此，柯表示，他大老闆沒有問題，還稱兩人雖是兄弟爬山各自努力，但重點是兄弟就好。

對於近來不少言論都和郭台銘意見相左，從政策到對於政治的判斷，媒體問到目前和郭是不是「兄弟爬山各自努力」？柯文哲說，重點是兄弟就好，老郭是大老闆，有時候我們兩個彼此互相佩服對方，這樣就好，有善意，「至於說十件事情有五件事情大家想法一樣，其他五件大家不太一樣，至少沒有嚴重衝突」。

柯文哲說，有些基本價值，像認真工作、清廉或是說追求效率、用科學方法思考，很多基本價值我們兩個還是相同，至於有些政治的主張或是各自過去的交友圈不太一樣，那也沒辦法。

「所以慢慢我覺得這樣，一個新的政治理念」，柯文哲說，就是說10件事情如果5、6件大家可以合作，就5、6件，至於大家有不相同的地方就各自做個人的，「這樣不是很好嗎？何必說10件事情只有5件相同，搞到10件事情都不能合作？這樣就不好」。
 

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