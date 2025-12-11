新北表揚地政業務績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

▲新北市地政局持續推動業務革新，提升行政效能成果有成，已連續16年獲內政部直轄市組地政業務績優獎肯定。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）舉行「2025年度地政業務績優機關暨人員表揚大會」，由市長侯友宜親自頒獎，感謝地政士、不動產經紀人員、地政志工、績優人員、績優地政事務所及區公所等對地政業務的支持與貢獻。為強化不動產防詐能量，今年特別新增「績優防詐人員」獎項，侯友宜肯定得獎同仁在第一線展現敏銳識詐能力及積極作為，期勉市府團隊持續精進地政服務，守護市民財產安全。

侯友宜表示，地政局近年積極推動業務革新並提升行政效能，連續16年獲內政部直轄市組「地政業務績優獎」，展現市府團隊的專業與韌性。在防詐方面，新北自研「地籍異動即時通」機制，可於不動產地籍異動時立即簡訊通知所有權人，避免遭詐騙集團利用。地政局並與警察局、地檢署及金融機構等跨域合作，截至今年10月受理件數突破15萬件。各地政事務所亦針對高風險抵押權設定案件實施關懷提問與橫向通報，成功阻詐15件、保全金額逾8,000萬元，有效守護民眾財產。

▲新北市表揚地政績優機關及人員，侯友宜首頒防詐獎項勉持續精進。

今年首度增設的「績優防詐人員」獎項，專為防詐成效卓越的地政同仁而設，侯友宜感謝他們在識詐與詢查過程中的積極態度，為市民打造更安全、安心的生活環境。

地政局指出，團隊持續推動貼近民眾需求的「有感服務」，並與新北市租賃公會合作設立「有心‧租屋平台」，以公私協力方式，為高齡者、弱勢族群及青年提供更完整的租屋協助。此外，為避免獨居長者成為詐騙目標，地政局更聯手警察局、社會局建立跨局處合作模式，針對市內4,000餘名持有不動產的獨居長者進行預防管理。未來地政局將持續秉持同理心與市民需求導向，推出更多優質服務措施。

▲今年首增「績優防詐人員」獎項，表揚在防詐表現優異的地政事務所同仁，侯友宜感謝他們的積極識詐及主動關懷提問，打造民眾安全、安心的生活環境。