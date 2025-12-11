比總統高！「助理費除罪化」藏巨大利益　她精算：立委可月領破60萬

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法引發爭議。對此，時代力量主席王婉諭今（11日）指出，外界震怒不僅因為此法可替特定人士脫罪，更因提案立委意圖自肥。若法案通過，立委每月可掌控超過六十萬元助理費，收入甚至比總統還高，這才是提案者堅持不撤案、部分立委悄悄支持的真正原因。

回顧制度變遷，早年助理薪資由立委自行發放，導致不請助理、找親友掛名、壓低薪資、截留補助等亂象。經助理工會多年協調，才改為由立法院直接給付薪資，以避免中飽私囊。王婉諭表示，然而，即便如此，詐領案件仍時有所聞，顯示問題不在制度複雜，而在誘因太強。

王婉諭指出，陳玉珍聲稱修法是因助理費究竟屬「薪資」還是「議員問政補貼」有爭議，反映部分立委把助理費視為自己應得的錢，而非助理的薪資。她以自身四年觀察指出，有些立委幾乎不進立法院、不質詢、不審法案，把立委當喬事工具；助理可有可無，但助理費不能退。因此才會用各種名義抓人頭，讓助理費變成自己的收入。若修法後不用核銷、錢可直接入袋，這些立委當然求之不得。

王婉諭批評，此案不只影響立委助理，陳玉珍甚至想一併修改全台灣議員的助理費制度。一旦通過，政治生態勢必更貪腐。提案立委這次惹到最不該惹的群體，就是國會助理。因為受害最大者就是助理本身，因此跨黨派助理已集體串聯、連署，助理工會更揚言抗議。

對於該提案，王婉諭直言，許多資深助理對此極為憤怒，若助理集體抵制或癱瘓議事並非不可能。這也是為何立法院長韓國瑜罕見對自家黨團提案發新聞稿，因他十分清楚此事的風險。

王婉諭表示，制度本身的不足，對認真問政的民代而言，現行經費確實吃緊，但解方應是另設專款、增加透明補助，而不是將助理費變成民代的小金庫，國會助理長期處於制度灰色地帶，欠缺敘薪標準、職權規範、任用條件，甚至牽涉國安風險；助理若涉入性騷或違法事件，責任歸屬常不明確。

王婉諭呼籲，真正的解決方式是制定《立法院公費助理任用法》，將薪資、福利、聘用規範法制化。立法院司法委員會今日已排審相關法案，她促請朝野立委若真心想改革，就要正面處理，而非閃躲。她也再次呼籲陳玉珍撤案，因為這部法案不僅對國家沒有任何幫助，更是在引火自焚。

