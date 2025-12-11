他參加直播節目　突頭一歪「全身癱軟死了」全場嚇傻

???????????? En RD, Mario Ureña, líder transportista y fundador de la Ruta SO, falleció durante una entrevista en vivo tras desplomarse repentinamente (posible paro cardíaco). El gremio lamenta su partida.

記者趙蔡州／綜合報導

多明尼加一名經常參加、討論社會公共議題的運輸業者烏雷尼亞（Mario Ureña），他近日出席一個電視直播節目，突然頭一歪猝死在椅子上，讓現場主持人、工作人員及來賓全部嚇傻。

綜合外媒報導，烏雷尼亞是當地相當知名的人物，他經常參加有關旅遊跟交通的公共議題，有時也會上節目發表相關議題的個人觀點，沒想到他3日參加當地一個電視台直播節目時，竟在節目播放過程中突然猝死。

▲男子在直播中突然猝死。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，烏雷尼亞當時坐在沙發上聆聽另一位來賓的發言，下一秒突然頭一歪整個人癱軟在沙發上，手上的資料也因此散落一地，其他人見狀都瞬間愣住，直到2秒後所有人才反應過來，趕緊衝上去查看情況。

事件發生後，電視台緊急中斷直播，並立刻將烏雷尼亞送醫急救，但烏雷尼亞最終仍不治。醫院初步研判烏雷尼亞是因突發心臟病死亡，但未曝光任何醫療細節。