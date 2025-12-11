　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他參加直播節目　突頭一歪「全身癱軟死了」全場嚇傻

記者趙蔡州／綜合報導

多明尼加一名經常參加、討論社會公共議題的運輸業者烏雷尼亞（Mario Ureña），他近日出席一個電視直播節目，突然頭一歪猝死在椅子上，讓現場主持人、工作人員及來賓全部嚇傻。

綜合外媒報導，烏雷尼亞是當地相當知名的人物，他經常參加有關旅遊跟交通的公共議題，有時也會上節目發表相關議題的個人觀點，沒想到他3日參加當地一個電視台直播節目時，竟在節目播放過程中突然猝死。

▲▼電視台談話節目直播中　來賓頭一歪竟然死掉了。（圖／翻攝自X）

▲男子在直播中突然猝死。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，烏雷尼亞當時坐在沙發上聆聽另一位來賓的發言，下一秒突然頭一歪整個人癱軟在沙發上，手上的資料也因此散落一地，其他人見狀都瞬間愣住，直到2秒後所有人才反應過來，趕緊衝上去查看情況。

事件發生後，電視台緊急中斷直播，並立刻將烏雷尼亞送醫急救，但烏雷尼亞最終仍不治。醫院初步研判烏雷尼亞是因突發心臟病死亡，但未曝光任何醫療細節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
裝修公司5.7億得標炸藥採購案　國防部晚間說明
「7類食物」＝傷腎隱藏地雷！醫給忠告了
冷氣團變天乾冷！台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他參加直播節目　突頭一歪「全身癱軟死了」全場嚇傻

羅浮宮寶物遭竊「漏洞全曝光」　調查報告出爐：就差30秒！

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲　全球讀者哀悼

阿里巴巴、字節跳動傳想買輝達H200晶片　「有意大量下單」

朝日電視台驚傳墜樓！男從高處墜下「砸中路人」1死1傷

快訊／青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

台海答詢引爆日中緊張　高市早苗喊要「盡速見川普」！

路透：美警告ICC「若查川普就制裁」　盟友已被通知

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

檳榔攤殺人畫面！闆娘上腹慘遭「橫剖30cm」　目擊者曝兇嫌：要行搶

他參加直播節目　突頭一歪「全身癱軟死了」全場嚇傻

羅浮宮寶物遭竊「漏洞全曝光」　調查報告出爐：就差30秒！

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲　全球讀者哀悼

阿里巴巴、字節跳動傳想買輝達H200晶片　「有意大量下單」

朝日電視台驚傳墜樓！男從高處墜下「砸中路人」1死1傷

快訊／青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

台海答詢引爆日中緊張　高市早苗喊要「盡速見川普」！

路透：美警告ICC「若查川普就制裁」　盟友已被通知

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

他參加直播節目　突頭一歪「全身癱軟死了」全場嚇傻

羅浮宮寶物遭竊「漏洞全曝光」　調查報告出爐：就差30秒！

AI如新世代石油！阿聯打造AI帝國　服務範圍可達40億人

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲　全球讀者哀悼

公館圓環拆除「通勤多25分鐘」？北市公布尖峰數據：只差幾十秒

台灣大11月超車中華電信　EPS0.47奪三大電信之冠

陸男飛無人機意外拍到「崖洞乾屍」！驚見手指與頭顱　死者身分曝

阿里巴巴、字節跳動傳想買輝達H200晶片　「有意大量下單」

北市女闖紅燈遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

國際熱門新聞

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

美要求ICC承諾不查川普　否則祭最重制裁

朝日電視台驚傳墜樓！男墜落撞及路人1死1傷

高樓陽台「集體裸拍」！20多名美艷女模遭逮

《購物狂的異想世界》名作家腦癌病逝！享年55歲

日中緊張　高市早苗：盡速見川普

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

青森強震前　2000沙丁魚擱淺北海道

阿里巴巴、字節跳動傳想買輝達H200

他捐精生197娃　竟攜帶90%致癌基因

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

更多熱門

相關新聞

台中資深義交執勤中昏迷！送醫不治

台中資深義交執勤中昏迷！送醫不治

台中市中區台灣大道一段與中華路口7日晚間驚傳義交執勤昏迷意外！一名57歲、從事義交多年的杜姓義交，晚間7點41分在路口疏導車流時，突然無預警倒地，當場失去呼吸心跳（OHCA）。現場民眾目擊嚇壞，立即報案，甚至有熱心騎士停車協助急救。然而，經搶救，杜男仍於晚間宣告不治。

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

獨／高雄聯結車司機沒回家　調遠端監控才知出事

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

57歲爸猝死廈門！兒拒認屍　友心疼曝真實為人

關鍵字：

猝死

讀者迴響

熱門新聞

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

陸第一網紅癌症復發轉移！停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

女團成員懷孕4個月被抓去驗毒　「前夫當兒面偷情」怒離婚

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

北市女遭趕上班員警猛撞　顱內出血亡

冷氣團一片紅繞路南下 　鄭明典：氣溫較低

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

明變天！　「雨最大」地區曝

裝修公司5.7億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

台北暴跌10℃只剩13℃　2天降溫時程曝

說話不算話星座Top 3 ！

直擊／中港台巨星齊聚！SJ始源、胡一天來了　陳偉霆超萌對話粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面