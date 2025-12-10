12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

▲ 邦妮在印尼因違法拍攝A片被捕。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國成人片女星邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾因宣稱12小時完成「千人斬」，與1057名男性進行馬拉松式性愛而引發話題，近日卻爆出因在峇里島違法拍攝A片，被印尼當局逮捕，最重可能面臨15年有期徒刑。

《每日郵報》報導，現年26歲的邦妮與15名澳洲男子5日在一場突擊行動中被捕，當局查扣專業攝影器材、保險套、壯陽藥和她據稱未繳稅的廂型車「邦妮布魯啪啪巴士」等證物。

印尼警方接獲線報後，懷疑邦妮等人違反當地嚴格的反色情法，於是展開搜索行動。印尼反色情法規定，違法者最高可判處15年有期徒刑，並處60億印尼盾（約新台幣1120萬元）罰金。

其中14名年齡介於19至40歲的澳洲公民已於8日接受當局訊問後獲釋，邦妮則在6日上午獲准離開，但所有人的護照都被沒收。峇里島移民官員阿茲米（Raja Ulul Azmy）證實，這些澳洲人是以證人身份接受調查，預計幾天內可返國。

專門協助外國人處理印尼法律事務的雅加達PNB移民律師事務所合夥人德拉諾（Philo Dellano）分析，當局很可能將邦妮驅逐出境並禁止再入境，而非監禁。他說明，「色情產業背後通常有組織控制獲利，因此在印尼起訴她可能不容易。」

邦妮此次持觀光簽證入境峇里島，更在社群媒體上發文宣傳，稱此行是為參加峇里島畢業旅行的澳洲青少年舉辦的「見面會」，因先前被禁止入境澳洲，才將目標轉向峇里島觀光客。印尼當局將在48小時內傳喚邦妮接受移民官員調查，以決定後續處理方式。