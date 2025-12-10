　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 邦妮在印尼因違法拍攝A片被捕。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國成人片女星邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾因宣稱12小時完成「千人斬」，與1057名男性進行馬拉松式性愛而引發話題，近日卻爆出因在峇里島違法拍攝A片，被印尼當局逮捕，最重可能面臨15年有期徒刑。

《每日郵報》報導，現年26歲的邦妮與15名澳洲男子5日在一場突擊行動中被捕，當局查扣專業攝影器材、保險套、壯陽藥和她據稱未繳稅的廂型車「邦妮布魯啪啪巴士」等證物。

印尼警方接獲線報後，懷疑邦妮等人違反當地嚴格的反色情法，於是展開搜索行動。印尼反色情法規定，違法者最高可判處15年有期徒刑，並處60億印尼盾（約新台幣1120萬元）罰金。

其中14名年齡介於19至40歲的澳洲公民已於8日接受當局訊問後獲釋，邦妮則在6日上午獲准離開，但所有人的護照都被沒收。峇里島移民官員阿茲米（Raja Ulul Azmy）證實，這些澳洲人是以證人身份接受調查，預計幾天內可返國。

專門協助外國人處理印尼法律事務的雅加達PNB移民律師事務所合夥人德拉諾（Philo Dellano）分析，當局很可能將邦妮驅逐出境並禁止再入境，而非監禁。他說明，「色情產業背後通常有組織控制獲利，因此在印尼起訴她可能不容易。」

邦妮此次持觀光簽證入境峇里島，更在社群媒體上發文宣傳，稱此行是為參加峇里島畢業旅行的澳洲青少年舉辦的「見面會」，因先前被禁止入境澳洲，才將目標轉向峇里島觀光客。印尼當局將在48小時內傳喚邦妮接受移民官員調查，以決定後續處理方式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最冷時間點曝！低溫下探10度
行政院明拍板人工生殖法修法　放寬女女同婚適用、代理孕母仍脫鉤
纏訟19年定讞！北市前議員貪污判6年　追徵近900萬
快訊／台積電配息5元明除息！市值減少1297億　台股蒸發逾4
快訊／男站平交道上　遭自強號撞擊死亡
蔣萬安將赴上海！雙城論壇12月27、28日登場　藍議員嘆時程
快訊／男站平交道遭自強號撞上　無呼吸心跳
朱孝天看到了嗎？　 F3＋阿信上海開唱「5萬票秒殺」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

遊韓注意！工會預告「明起大罷工」　KTX、首爾地鐵全受衝擊

被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

花69元買彩券中5千萬頭獎　工人擔心被綁架「連夜帶全家逃走」

台灣入列！免簽赴美新規「擬查5年社群紀錄」　42國恐受衝擊

曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒　乘客憂染病

南韓酷澎CEO請辭下台！　為3370萬用戶個資外洩負責

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

遊韓注意！工會預告「明起大罷工」　KTX、首爾地鐵全受衝擊

被飛機追撞！從天而降「削過車頂」　驚悚瞬間全錄下

他捐精生了197娃「竟攜帶致癌基因」！罹病率90%　多名幼童已過世

12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

花69元買彩券中5千萬頭獎　工人擔心被綁架「連夜帶全家逃走」

台灣入列！免簽赴美新規「擬查5年社群紀錄」　42國恐受衝擊

曼谷地鐵驚魂！「抹血怪人」通勤時間出沒　乘客憂染病

南韓酷澎CEO請辭下台！　為3370萬用戶個資外洩負責

曾喊獻給川普！諾貝爾和平獎得主馬查多行蹤成謎　女兒將出面代領

助理費除罪化的政治風暴　國民黨還有何顏面想要政黨輪替？

預兆？青森強震前「2000尾沙丁魚擱淺北海道」　魚屍散落畫面曝光

售屋中心變身「小美術館」　弱勢孩子的畫走進人群、走進生活

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

國人10月平均經常性薪資4萬7803元　創26年來同期最高

日東紡攜手南亞打造分工版圖　三雄全面搶進高階應用

台鋼與後勁達成共識明年續披鷹袍　魔鷹協商中「仍有細節待克服」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

哈洗大叔撒嬌上癮(?)　合體TWS再挑戰一次XD

國際熱門新聞

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

台灣入列！免簽赴美擬查5年社群紀錄

普丁私生子曝光？練體操畫面瘋傳

中俄戰機繞日本聯飛　疑對「台灣有事」施壓

全球第一國！　澳洲今起「全面禁止」未滿16歲兒童使用社群平台

川普：歐洲是「一群軟弱者領導的國家」　澤倫斯基應把握止損

輝達H200跟中國AI晶片差在哪？5問題一次看

霸氣回嗆川普！　澤倫斯基：我準備好90天內舉行戰時選舉

美股跌近180點！台積電ADR漲近2美元　特斯拉漲逾1％

提早40分鐘到公司　22歲女員工太早到被開除

川普放行H200　美前將領：世界會後悔

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面