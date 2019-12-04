「北京瞄準台灣最嚴重弱點」　卜睿哲：若蔡連任，中國繼續「剛剛好」手法

▲卜睿哲分析中國大陸對台手法三種可能的情形。（圖／中評社）

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美國知名台海問題專家卜睿哲（Richard Bush）評估，在2020年台灣大選中，如果韓國瑜勝出，北京對台可能會重啟勸說手法，但不太可能因此比馬英九時代更接近統一；如果蔡英文連任，北京可能延續甚至升高目前威嚇與吸納混合的「剛剛好」手法。這種手法風險較小，長期以往可能動搖台方意志。

布魯金斯學會2日舉行「全球中國：評估中國在世界日益增長的角色」項目發布會，布魯金斯學會東亞政策研究中心高級研究員卜睿哲在會上，介紹了他為這個項目撰寫的報告－－「從勸說到脅迫：北京對台手法和台灣應對」。

曾任美國在台協會理事主席的卜睿哲，分析了北京以「一國兩制」勸說台灣實現統一沒有取得成功的原因。他指出，一些國際因素對台灣有利。里根政府及其繼任者重振了美國對台灣安全的支持；蘇聯的解體削弱了中國的全球戰略意義，和華盛頓在北京認為敏感的台灣問題上小心行事的必要性。他認為，最重要原因是，台灣民主化進程為中國的統一雄心製造了障礙。

北京對台手法何去何從？卜睿哲說，理論上，北京方面可以讓「一國兩制」更容易被台灣接受，但沒有跡象表明它會這麼做。如果國民黨重新掌權，它可能會重新採取「勸說」（persuation）的方式，但這麼做很可能不會比馬英九時代更接近於統一。若想武統，發生戰爭和美國干預的風險太高。「剛剛好」（恰到好處，just right）的選擇是「威嚇、施壓和吸納」（intimidation，pressure，cooptation）的混合。這正是北京方面對蔡英文當選的回應，風險較低。長期以往，台灣的抵抗意志可能會動搖。台灣政治分裂和不信任削弱了它應對中國大陸的能力。

具體分析北京對台手法未來的選項時，卜睿哲指出，最不可能的選擇是，北京完全放棄「一國兩制」，並向台灣提供一個更寬鬆的條件。這基本上是一個零概率的狀況。有三種選擇更為合理：繼續努力說服台灣接受「一國兩制」；動用武力；非暴力脅迫。

接著卜睿哲詳細分析了三種情形：第一種，重啟勸說。如果在2020年1月的選舉中，韓國瑜勝出，國民黨重新執政，北京方面很可能會恢復漸進的、以勸說為導向的方式。但依據台灣民意和實質性分歧，以及韓國瑜在選戰中的姿態，北京方面有理由質疑，韓國瑜會否比馬英九更願意推動兩岸走向統一？

▼布魯金斯學會探討中國的全球角色 。（圖／中評社）

卜睿哲認為，北京方面會堅持要求國民黨新政府盡早承諾開始政治對話。這將立即讓韓國瑜陷入困境，因為公眾對兩岸政治對話的支持度低，雙方還沒有為會談建立一個共同的框架。他指出，台灣的政治現實表明，北京方面對國民黨政府抱有的期待會受限。「溫和說服」及可能的經濟激勵，不太可能產生北京方面希望看到的政治結果。

第二種，動用武力。卜睿哲指出，《反分裂國家法》是北京對台動武的依據，但《反分裂國家法》中對於動武條件定義的模糊性，被北京作為一種戰略模糊性。北京的決策過程還產生了人們對其意圖的不確定性，只有中華人民共和國將決定台灣何時越過動武紅線。北京的決策者和領導人傾向於對可能影響其根本利益的趨勢，做出最壞的判斷，從而更可能誇大台灣或美國「尖銳」舉動的影響。終究，若中國高層領導人認為台灣走得太遠，那麼《反分裂國家法》中的模糊措辭和台灣的實際情況都無關緊要。

很多人認為2049年是中國實現統一的最後期限，但卜睿哲的解讀是，中國領導人實際上很小心，不把看似含蓄的東西說得很明白。這很有道理。提出一個嚴格的最後期限，可能會導致台灣和美國採取破壞北京對台目標的行動。不公開設定統一的目標日期，可以避免在指定的時間到來時，台灣仍在「祖國的懷抱」之外，而不得不採取行動的風險。

與其猜測最後期限，卜睿哲認為，更好的辦法是判斷中國領導人是否意識到，實現統一目標的大門「正在打開、關閉或停滯不前」？如果判斷台灣的大門正在關閉，例如台灣領導人極力邁向「法理台獨」，勢必採取相應行動。如果北京相信統一的長期趨勢是有利的，大門依然敞開，相信瓜熟蒂落，耐心就是有道理的。

卜睿哲對於習近平2019年1月對台講話的判斷是，總得說，中國政府並不認為統一的大門關閉，耐心是合理的和必要的。中國領導人沒有改變統一目標和「一國兩制」方案，其言論沒有流露出危機感或解決台灣問題的緊迫性。

卜睿哲指出，每次台灣選舉，以及隨之而來的政治格局的重新洗牌，都將為調整北京方面處理台灣問題的信心樹立里程碑。國民黨若在2020年大選中獲勝將增強北京的信心，北京方面可能會容忍蔡英文以微弱優勢獲勝。如果蔡英文2020年連任，下一代民進黨領導人2024年繼續勝出，這將是最可能讓中國領導人感到震驚的中期情形。這將表明台灣民意支持民進黨的根本轉變，意味著統一之門正在關閉。

▼卜睿哲認為，對於北京而言，威嚇施壓吸納是「恰如其分」的對台手法。（圖／中評社）

對於中國領導人說兩岸政治分歧不能一代一代傳下去的表態，卜睿哲的解讀是，這個問題拖得時間越長，對中國來說，和平分離的問題就會越嚴重。從2028年台灣大選開始，每一屆沒有朝統一邁出重大步伐的台灣新政府，都會讓北京方面懷疑統一會否發生。香港離「一國兩制」50年的期限越近，中國大陸就會有更多的人感到，不僅僅需要依靠具有台灣特色的戰略耐心。

第三種，混合手法。卜睿哲指出，鑒於風險與回報的評估，對台灣進行長期的威嚇、施壓和拉攏選民，對於北京來說似乎是一個更理想的策略。

卜睿哲預期，如果蔡英文連任，北京會繼續2016年以來的懲罰，甚至可能升級。他也提到「吸納」措施的複雜性，認為台灣企業是否繼續西移，很大程度上取決於大陸的營商環境；而台灣年輕人將從大陸獲得好處，但仍維持對台灣的認同。

最後卜睿哲談到台灣和美國應對與北京採取中間選項的關係。他表示，雖然在如何應對對岸挑戰方面，民進黨和國民黨存在巨大分歧，但在一個問題上，台灣內部有廣泛的共識，那就是美國的重要性。國民黨和民進黨競爭的是誰能更好地處理與華盛頓的關係。

卜睿哲表示，北京方面指責美國通過安全承諾和對台軍售，來阻止統一和鼓勵分裂主義。歷屆美國政府都支持台灣，但川普政府在外交和安全領域改善與台北關係的舉措，確實創造了台灣可能被拉入美中戰略競爭的可能性，這是不明智，也是不必要的。威嚇可能是北京削弱美國對台支持效果的更好方法，因為華盛頓更難反擊。

卜睿哲指出，台灣政治體系的失靈，使得北京方面的恐嚇、施壓和選擇性拉攏政策更加合理。它瞄准了台灣最嚴重的弱點——公眾對未來缺乏自信。北京透過展示台灣經濟依賴大陸，台灣在國際社會更孤立，面對解放軍的脆弱性，美國的不可靠性等方式，讓選民覺得台灣沒有希望。他說，「溫水煮青蛙」的寓言不是北京方面的本意，但很可能適用於台灣。

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