嗅覺經濟興起！靜宜攜手香氛學院　開辦國際調香師課程

▲隨著香氛市場日漸蓬勃，靜宜大學推廣教育處與澄逸香氛學院於11日簽署合作備忘錄。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

隨著香氛市場日漸蓬勃，靜宜大學推廣教育處與澄逸香氛學院於11日簽署合作備忘錄，共同推出「國際調香師培訓課程」，目標是整合學術理論與商業實戰，為台灣培育具備創業能力的國際級調香人才。

靜宜大學推廣教育處長周怡真與澄逸香氛學院創辦人陳炫良指出，課程核心為「香氛藝術」與「學術調香」，為學員建立堅實理論基礎。香氛藝術家陳炫良進一步說明，課程採兩階段規劃，第一階段在台學習香料學、配方等知識，並移地至莊園進行沉浸式學習，親身感知香氣結構；第二階段則輔導考取美國IPMO國際證照，並規劃前往法國ISIPCA香水學院進修。

為協助學員從學習走向創業，陳炫良強調課程提供實戰模組，除了導入旗下品牌「炫日芬」的行銷經驗，也舉出學員劉家杰在完成培訓後，創辦個人香氛品牌ORA的成功案例，印證學術結合實務的可行性。

在原料安全方面，周怡真則強調，所有香料均需符合歐盟IFRA規範，並具備安全資料表（SDS），產品製作也須遵循ISO 22716或GMP等規範，確保對消費者與環境友善，為產業建立高標準。