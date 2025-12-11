▲內政部預告修法，縣市首長、涉國安者赴陸探親奔喪限三親等。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

鑑於近年中共於陸港澳地區誘拉我公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，內政部日前預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，地方縣市首長、涉及國安的公務員等，申請赴陸探親、奔喪親屬的親等由四親等內改為三親等內；另外，也規範未涉及國安的公務員高階主管與警官等，赴陸申請時間由2天前改為7天前申請。

根據草案規定，政務人員、直轄市長、縣（市）長以及涉及國安機密、國家核心關鍵技術之人員，需符合5種情況可以申請進入大陸地區。其中，探訪在陸親屬的親等，從過去的四親等改為三親等。

根據我國的親等關係圖，一親等包括父母、子女；二親等包括兄弟姊妹、祖父母、孫子女；三親等包括伯父、姑姑、叔叔、舅舅、阿姨、曾祖父母、曾孫、姪子女、外甥子女等；四親等包括堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹等。

另外，草案也規定，未涉及國家安全、利益或機密業（公）務之11職等以上公務員、警監三階以上警察人員與國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員，赴陸前需先申請、會商相關機關，申請時間由「2個工作日前」修正為「7個工作日前」。

此外，為建立公務員赴陸返台通報表異常情事，或申請人赴陸失聯之通報機制，草案增訂規定，各機關（構）知悉返台通報表異常事項或申請人赴陸失聯，應即時通知大陸委員會、法務部、法務部廉政署、法務部調查局、內政部警政署及移民署。