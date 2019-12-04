楊蕙如臉書神隱第3天！　最高頻率「1天3篇」…發文停在12月1日

▲楊蕙如臉書貼文停留在12月1日晚間7點09分。（圖／翻攝自「楊蕙如」臉書）

記者張靖榕／綜合報導

「卡神」楊蕙如日前涉嫌建立網軍在PTT八卦版操作輿論風向，侮辱外交部大阪辦事處遭檢方起訴，再次成為網友熱議焦點。身陷網軍風波的楊蕙如以往臉書發文相當頻繁，卻在事件爆發後至今，已經連續第3天未發文了。

楊蕙如近期最後一篇發文在12月1日，當時正是藝人高以翔在中國大陸參加節目，因身體不支不幸過世的時候。而該篇發文2小時以前，楊才剛貼文批評脫口秀藝人博恩的節目《博恩夜夜秀》；當天凌晨1點，楊也發了一篇「愛。是因為彼此都值得」的短文。

一天內3次或至少2天1次發文的楊蕙如，在2日同蔡姓男子被檢調依侮辱公務員、侮辱公署等罪起訴後，便一直在臉書上噤聲，和她以往面對指控，總是會透過臉書迅速回擊更嗆聲提告的辛辣作風相當不同。

2018年9月燕子颱風侵襲日本，造成至少500名台人受困關西機場，現場民怨延燒到駐日代表處。當時一名ID「idcc」的網友在PTT發言挺謝長廷，稱謝長廷為態度惡劣的大阪駐日代表處背了一個大黑鍋。今年5月，有鄉民發現這名叫「idcc」的網友IP竟然和楊蕙如的相同，順勢揭起了一場政治風波。