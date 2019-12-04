台灣制憲基金會民調／蔡英文50.6％大勝韓國瑜22.8％　宋楚瑜9.6％





▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數38日，台灣制憲基金會4日召開記者會，發布「最新2020總統與立委選情」民調結果。其中總統選情部分，總統蔡英文以50.6％大勝國民黨對手韓國瑜的22.8％，親民黨籍的宋楚瑜則僅有9.6％。

台灣制憲基金會民調委託「趨勢民意調查公司」執行，調查時間為2019年11月27日與28日18：30至22：00，調查對象為全國22個縣市年滿20歲的一般民眾，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查完成1,079份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，樣本代表性分析則依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

民調以「2020年的總統選舉，有國民黨的韓國瑜張善政、民進黨的蔡英文賴清德、親民黨的宋楚瑜余湘這三組人參選。在這三組人當中，請問您比較支持哪一組來當我們的總統？」為題調查2020總統大選支持度。民調結果顯示，蔡英文的「英德配」獲得50.6％，韓國瑜的「國政配」獲22.8％，宋楚瑜「宋湘配」則獲9.6％，另外17％無法選出任一人。

台灣制憲基金會民調委員會召集人李明峻表示，這次民調有幾個明顯的變化，第一、總統大選支持度，蔡英文50.6%，韓國瑜22.8%；第二、從2017年4月調查以來，蔡英文的滿意度（55.0%）首次超越不滿意度（32.9%）；第三、從2019年3月調查以來，蔡英文的滿意度（55.0%）首次超越蘇貞昌（52.9%）；第四、國民黨支持度弱化，政黨形象大幅下滑，政黨傾向於國民黨的選民為18.7%，民進黨則為35.4%。這些新趨勢，顯示蔡英文領先的態勢趨於穩定，更拉抬民進黨的政黨支持度。