沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

▲糖尿病是一種複雜的慢性疾病。（示意圖／pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

一名原本血糖控制良好的患者，近日回診時，糖化血色素（HbA1c）從6.2%上升至7.2%，已達糖尿病程度，且低密度脂蛋白（LDL）也上升至120mg/dL。然而，患者自述並未攝取水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食或傳統拜拜食物，讓醫師一度摸不著頭緒。

正在抽絲剝繭之際，醫師突然靈光一閃，問道：「最近是不是吃很多滷的東西？」患者這才坦言：「我最近滷了很多牛肉。」醫師再追問：「該不會是滷一大鍋，重複吃很多天吧？」患者露出尷尬笑容，不語已是默認。

神經內科醫師林邵臻9日發文指出，許多傳統滷汁在料理時會加入冰糖、紅糖等調味，導致成品含糖量偏高。雖然滷味吃起來不甜，但其隱含的糖分卻可能對血糖造成明顯影響。若將滷汁作為日常主食搭配，尤其與高澱粉類一同攝取，對已有胰島素阻抗或糖尿病風險的人而言，更容易導致血糖波動甚至惡化病情。

除了糖分問題，滷汁在反覆加熱的過程中還可能產生對健康不利的化合物。林醫師指出，含油脂與肉類的滷汁經長時間高溫滷煮後，容易生成膽固醇氧化產物（COPs）與雜環胺（HCAs），這些物質在動物實驗中被發現具有潛在致癌風險。尤其當重複使用滷汁或不斷加熱，問題將更加嚴重。

不僅如此，滷汁本身多半含有高油、高鹽與高熱量，加上滷煮過程中可能產生的氧化物質，若經常攝取或一次攝取過量，也會增加心血管、腎臟負擔，提升高血壓、高血脂等慢性病的風險。

林醫師提醒，滷味雖美味，但食用仍須節制。建議民眾應避免反覆加熱滷汁，也別長期將其作為每日主食來源，才能更有效地控制血糖與維持整體健康。