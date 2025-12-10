　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

▲▼連假,運動,血糖,糖尿病,大吃。（圖／pixabay）

▲糖尿病是一種複雜的慢性疾病。（示意圖／pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

一名原本血糖控制良好的患者，近日回診時，糖化血色素（HbA1c）從6.2%上升至7.2%，已達糖尿病程度，且低密度脂蛋白（LDL）也上升至120mg/dL。然而，患者自述並未攝取水果、碳水化合物、加工食品、含糖飲料、零食或傳統拜拜食物，讓醫師一度摸不著頭緒。

正在抽絲剝繭之際，醫師突然靈光一閃，問道：「最近是不是吃很多滷的東西？」患者這才坦言：「我最近滷了很多牛肉。」醫師再追問：「該不會是滷一大鍋，重複吃很多天吧？」患者露出尷尬笑容，不語已是默認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

神經內科醫師林邵臻9日發文指出，許多傳統滷汁在料理時會加入冰糖、紅糖等調味，導致成品含糖量偏高。雖然滷味吃起來不甜，但其隱含的糖分卻可能對血糖造成明顯影響。若將滷汁作為日常主食搭配，尤其與高澱粉類一同攝取，對已有胰島素阻抗或糖尿病風險的人而言，更容易導致血糖波動甚至惡化病情。

除了糖分問題，滷汁在反覆加熱的過程中還可能產生對健康不利的化合物。林醫師指出，含油脂與肉類的滷汁經長時間高溫滷煮後，容易生成膽固醇氧化產物（COPs）與雜環胺（HCAs），這些物質在動物實驗中被發現具有潛在致癌風險。尤其當重複使用滷汁或不斷加熱，問題將更加嚴重。

不僅如此，滷汁本身多半含有高油、高鹽與高熱量，加上滷煮過程中可能產生的氧化物質，若經常攝取或一次攝取過量，也會增加心血管、腎臟負擔，提升高血壓、高血脂等慢性病的風險。

林醫師提醒，滷味雖美味，但食用仍須節制。建議民眾應避免反覆加熱滷汁，也別長期將其作為每日主食來源，才能更有效地控制血糖與維持整體健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太子集團4艘遊艇在她公司名下　涉洗錢「籌不出600萬」
沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了
員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

玩交友軟體「好感男下秒大翻車」　一票妹子崩潰：用下體打字

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

日本住3年「超神1招」皮膚不癢了　醫師認證！苦主提醒：差點摔死

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

每月飛東京快兩年！他曝4點「適應不了長住」：台灣最適合待

隱藏版彩蛋！買到橘色干貝以為壞掉　業者解惑：新年吉祥極品

西南聯大護航「戰時可上課」？Cheap開酸：邏輯直通地獄欸

禁小紅書惹議！館長「見1人跳車」驚喊民進黨完了：得罪年輕人

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

補習班員工下班忘關冷氣　遭索賠「1.25萬」！勞動部：違規可檢舉

玩交友軟體「好感男下秒大翻車」　一票妹子崩潰：用下體打字

手腳慢就沒了！台中米其林年菜預訂衝7成　除夕熱菜400套瘋搶

日本住3年「超神1招」皮膚不癢了　醫師認證！苦主提醒：差點摔死

冷氣團周末抵達「最冷探10度」　下周又有東北季風接力

每月飛東京快兩年！他曝4點「適應不了長住」：台灣最適合待

隱藏版彩蛋！買到橘色干貝以為壞掉　業者解惑：新年吉祥極品

西南聯大護航「戰時可上課」？Cheap開酸：邏輯直通地獄欸

禁小紅書惹議！館長「見1人跳車」驚喊民進黨完了：得罪年輕人

林柏宏最寶貝《96分鐘》裡的浪琴表　「陪我度過很多辛苦時刻」

215萬起！Lexus「全新RZ電動休旅」開賣＋試駕　線控方向盤超帥

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！　快速入場預約省時順暢

從挫敗到亞洲金牌！南分署打造金牌漆作國手　洪錦瑋刷出世界級手藝

新北消防獲「金梧桐獎」殊榮　三重EMT-P+勇奪團體獎…救護水準UP

結構性延噸海浬增長、船噸供給受限　裕民估明年散裝船運溫和回升

高國豪至少再停賽1場　和解後下一步可能性曝光

小嫻升大二「期末考自信應考」　感性告白：當學生是件幸福的事

柯文哲官司明進入言詞辯論　今預告「土城研習十講」將登場

沒碰手搖、甜食卻罹糖尿病！醫揪出「隱藏兇手」...他尷尬認了

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

生活熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵：被捨棄也是剛好

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

明變天！　「雨最大」地區曝

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談一事

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

「周六魔鬼大降溫！」網傻見這天回溫：短袖穿整年

更多熱門

相關新聞

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病

20歲女「一週3杯手搖」致糖尿病

廣東深圳一名年僅20歲的女子近日因突發「手舞足蹈」般的不自主動作就醫，最終被確診為極為罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。這種病通常出現在老年糖尿病患者，年輕病例在全球皆屬罕見，事件也引發外界對奶茶與糖尿病之間關聯的熱議。

糖尿病年輕化！陸專家曝「這年紀」需控糖

糖尿病年輕化！陸專家曝「這年紀」需控糖

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

不是吃太鹹！醫警告「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲

嘉義智慧眼底照護服務　守護2.5萬糖友

嘉義智慧眼底照護服務　守護2.5萬糖友

亮光環境入眠「糖尿病風險飆67%」　醫：睡前避免滑手機

亮光環境入眠「糖尿病風險飆67%」　醫：睡前避免滑手機

關鍵字：

糖尿病林邵臻

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面