政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

▲▼柯文哲發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲發文。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者郭運興／台北報導

台北地院今（11日）審理京華城等案，前民眾黨主席柯文哲稍早也貼出在法庭的完整發言，他表示，朱亞虎、陳俊源、邵琇珮、彭振聲這四人認罪，是因為他們認知到，司法就是要找柯文哲的麻煩，他們不認為做錯什麼，可是屈服檢察官壓力，只為了自保。他痛批，「天啊，台灣的司法怎麼會變成這個樣子」？其實也不需要再什麼證據，四個認罪，還有林欽榮、蘇麗瓊兩個怪怪的證人，「你們(檢察官)真的重創、真的把整個司法在台灣社會的信任全部都摧毀」。

柯文哲稍早於臉書貼出今日「法庭發言」，他指出，審判長說「台灣的司法很脆弱」，審判長有沒有想到，一個普通的老百姓，面對國家機器，更加的脆弱，這個案件一定會變成歷史事件，所有相關的人，都會在歷史上留名。

柯文哲表示，自己還是要很沉痛的問公訴檢查官，真的要為那一本起訴書背書嗎？真的要跟林俊言綁在一起嗎？這案子總結起來，有四個可憐的認罪者，兩個可疑的證人，還有目前仍然未知的幕後人員，還有很多很多的無辜受害者。

柯文哲指出，朱亞虎認罪，但錢不是他出的，捐錢也不是他決定的，老闆沒有要行賄，甚至人頭也不是他，他認甚麼行賄罪？他來開庭後，大家才可以知道，他只不過是屈服於檢察官的威嚇而已。

柯文哲指出，陳俊源也認罪，同樣的，捐錢也不是他決定的，錢也不是他出的，他被來傳訊四次，前四次都拒絕認罪，到第五次，他只不過是為了生活，他不想再浪費時間在這個案子上面，花錢消災，罰款換緩刑，所以認罪。

柯文哲說，剛才檢察官說「陳俊源是法務人員，他了解法律，他知道認罪的意義」。檢察官，知道講這一句話後面的邪惡嗎？知道司法是怎麼迫害這些老百姓嗎？

柯文哲提到，邵琇珮是大家公認的優秀公務員，自己當過她的長官，到現在為止，所有她的長官，每一個都說她很優秀，做事認真又穩定，絕對不是那種唯唯諾諾的公務員。

柯文哲表示，邵琇珮為什麼認罪？只不過是檢察官說她有罪所以她就認罪，但是她又想不出哪個地方做錯。她只是為了保住公務員的資歷，為了苟延殘喘。柯文哲指出，她在出庭作證之後，檢察官不滿意她講的，馬上提出補充理由書第18，只要她有不同的說法馬上就要起訴她的罪，結果逼死了彭振聲的太太。

柯文哲指出，彭振聲為什麼認罪？只是因為檢察官說他有罪，所以他就認罪。可是同樣的，他也是認為他沒有做錯什麼，自認沒有犯法。這四人認罪，是因為他們已經認知到，司法就是要找柯文哲的麻煩，他們的目標就是柯文哲，其實他們都不認為自己做錯什麼，可是他們都屈服檢察官的壓力，只是為了自保。

柯文哲直言，「天啊，台灣的司法怎麼會變成這個樣子」？今天全案會搞成這個大案，有兩個可疑的證人。第一個是林欽榮，他有兩個論點，被檢察官作為這個案子起訴圖利罪的理由：

柯文哲指出，第一，訴訟期間不可以受理、辦理陳情案。第二，用二十四條來申請容積獎勵，就是犯法。林欽榮講的這兩條，全部跟他做的不一樣。他當過台北市的副市長，他怎麼會不知道在台北市政府，訴訟中還是有陳情在辦理。

柯文哲表示，因為自己本來就有減止訟（減少市府訴訟）的規定，自己當台北市長，從來沒有說因為在訴訟期間就不能受理這個陳情。剛才檢察官講說，因為這個京華城來那個訴訟的案子跟他申請的案子不一樣，「我跟你講喔！不要緊，我們回去再找找看，放心好了，絕對有的，因為京華城告台北市政府太多案子了，也是他在辦（陳情）」。

柯文哲表示，至於24條申請容積獎勵，凡走過必留下痕跡，他也在很多地方當過副市長，也當過都委會的主委，一條一條拿出來打他的臉，林欽榮講的跟他做的完全不一樣。

柯文哲提到，而且最重要的，林欽榮來這裡出庭回去高雄十天，就馬上修改高雄市的施行細則，就說細部計畫可以容積獎勵，到底是對做的事情忘記了，還是根本就是來這個法庭上說謊？

柯文哲說，還有一個蘇麗瓊，這私人恩怨自己也不想在這個地方講，自己非常清楚，她是社工，她不是都市計畫專業，那個糾正案不是她寫的，她也沒有能力寫啊，她也看不懂。

柯文哲說，昨天晚上自己在唸，很認真在唸那個監察院的那些公文。監察院提出糾正，一直到113年的三月十九日，台北市政府已經不是柯市府了，是蔣市府，台北市政府回函的公文，還是說這個案子沒有違法的地方，甚至在公益性對價性，它都經過都委會討論。

柯文哲強調，這就是自己要講，如果所有的公務員，除了有特定政治立場的蘇麗瓊跟林欽榮，所有的公務員來這裡作證都說這是合法的，憑什麼檢察官說這是違法的？也不是都市計畫專業，也不是實務工作人員，就算是違法，奇怪，都委會是一個獨立行使權責的機關，要告也是去告都委會，怎麼去告柯文哲？

柯文哲認為，這個案子傷害太多人，檢察官的目標是柯文哲，今天沈慶京不管有罪沒罪，公司完蛋了，這是你們要的嗎？自己每次替同學喊冤，他被羈押11個月，有任何證據嗎？真的有去碰到京華城案嗎？到現在為止，有哪一個人出庭作證說李文宗有去講到京華城案？只是為了那一通簡訊被關了11個月，他就是掛自己選總統的時候財務長的頭銜。

柯文哲表示，這個案子搞垮了整個台北市公務員，最起碼自己知道都發局整個一塌糊塗，多少公務員降轉跑到其他單位去，後來自己交保以後，這些公務員都跟自己講說，那一段時間大家開玩笑說「啊你被傳訊了沒」，搞到風聲鶴唳。

最後，柯文哲直言，其實也不需要再什麼證據，單單從這些來作證的證人，四個認罪，兩個怪怪的證人，再加上這麼多公務員，「你們(檢察官)真的重創、真的把整個司法在台灣社會的信任全部都摧毀」。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼台北地院審理京華城案，柯文哲出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北地院審理京華城案，柯文哲出庭。（圖／記者林敬旻攝）

分析／藍委為基層軍人加薪案不惜擋總預算　回頭卻揮刀砍向助理

民調：5成4民眾支持1.25兆經費建立「台灣之盾」

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

替代役版「教召系統」元旦上路　首批召集年次曝光

內政部預告修法　縣市首長、涉國安者赴陸探親奔喪限三親等

藍營2026台中市長內參民調曝光　江啟臣支持度41.4%輾壓楊瓊瓔

綠營擬「不副署」應對藍白爭議法案　永社喊話行政機關硬起來

苗博雅稱開戰可上班上課挨轟　顧立雄：重點在發揮全社會防衛韌性

高雄狂冒垃圾山！市府脫口「主動稽查不像前朝」　藍議員轟傲慢

裝修公司拿5.9億炸藥標案　藍委爆從印度採購、還有近9億開口合約

相關新聞

台北地院今（11日）審理京華城等案，上午還沒進入表定提示證據程序，先花1個多小時處理遊戲規則，提抗告爭取法庭直播的柯文哲，當庭得知被告最後陳述內容不納入公開播送範圍，脫口表示法條規定很奇怪、「怎麼做半套？」他認為如果不想被拍到，「以後就戴面具來開庭！」沈慶京也贊成直播「希望最好所有亞洲人都能看到」！

AIT挺台審查1.25兆國防預算　綠黨團：希望國民黨別又說一套做一套

快訊／藍推助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化

300位國會助理連署要陳玉珍撤自肥條款　藍白僅1立委簽字挺助理

柯文哲出庭　轟法庭直播淪「事後紀錄片」

