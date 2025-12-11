　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台海若開戰「全島皆前線」　軍武同好一張地圖揭：台灣難複製烏克蘭

▲▼北京街頭大螢幕顯示，中國人民解放軍東部戰區在台灣周圍進行軍事演習的新聞畫面。（圖／路透）

▲北京街頭大螢幕顯示，解放軍圍台軍演。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅近日稱，若是台灣爆發戰爭，金馬遭攻擊、本島多數民眾仍能「維持上班上課」，台灣知名軍武社群「世界特種部隊與軍武資料庫」回應指出，許多討論引用烏克蘭戰時基輔市民搭地鐵、喝咖啡的場景，但透過地圖對照分析就可知，台灣無法複製分區上班現象，若開戰「全島皆為前線」。

「世界特種部隊與軍武資料庫」10日發文指出，現行俄烏戰爭最激烈的「頓巴斯及扎波羅熱戰區」，交戰面積已超過2個台灣本島大小。以烏克蘭為例，首都基輔距離前線約450到500公里，西部的利沃夫更與戰區相隔超過1000公里，形成龐大的安全後方。但台灣全島最長距離僅約400公里，亦即「全島皆為前線」，沒有任何城市能享有遠離戰火的「安全距離」。

▲▼台海若開戰「全島皆前線」　軍武同好一張地圖揭：台灣難複製烏克蘭。（圖／翻攝世界特種部隊與軍武資料庫粉絲團）

▲一張地圖對照分析就可知，台灣無法複製烏克蘭分區上班現象。（圖／翻攝「世界特種部隊與軍武資料庫」粉絲團）

文中強調，部分民眾引用1950至1970年代台海危機經驗，認為本島過去能維持日常生活，這是忽略了現代戰爭型態與科技的改變。隨著解放軍現代化，未來台海衝突恐怕不再侷限於海空對抗，而是針對軍事設施及關鍵民生設施進行「源頭打擊」。與烏克蘭不同，台灣面臨更密集的遠程飛彈與無人機打擊，基礎設施易遭摧毀，可能出現長時間、全島性的停水停電。

貼文進一步指出，現行《民防法》與緊急應變手冊多著重防空避難，卻缺乏在基礎設施全面癱瘓下的社會運作指引。若發生停電、交通中斷、燃油供應軍用優先等情況，「正常通勤」不僅不切實際，更可能造成社會混亂。因此，與其幻想戰時能「維持日常」，更應思考如何強化「分散式韌性」。

所謂「分散式韌性」意指將能源、水源、通訊等基礎設施分散至各社區與大樓，如設置太陽能微電網、雨水回收系統、點對點通訊網路等。該文指出，分散化可降低敵方摧毀關鍵設施造成的衝擊，讓社區在中央系統癱瘓時仍能維持基本運作，確保社會秩序不致全面崩解。

12/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／日本青森外海又發生5.9地震　2天內已23起

