沈伯洋談不副署：行政VS立法直接對決　解散國會讓人民知道問題在哪

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調「行政院沒有必須執行的壓力」。對此，民進黨立委沈伯洋8日表示，如果行政院硬起來對抗，法律不副署不公布，國會應該發動倒閣，行政權、立法權直接對決，如果立法權仍執意，那就是倒閣解散國會，政治問題還是要政治解決，這做法就是讓人民知道問題出在哪，要不然對方（立法）通過惡法，（行政）又幫忙修到沒什麼侵害，這樣等於一直在接受對方通過惡法。

針對行政院長卓榮泰提到「行政權可以不執行」一事，沈伯洋接受節目《筱君台灣PLUS》專訪表示，自己覺得不執行這件事情，如果跟預算有關，這個預算通過後就是編不出來，這種跟國人說明真的沒辦法執行，還可以說過得過去。

沈伯洋表示，但如果今天是法律，如果一部分執行一部分不執行這個會有風險，舉個簡單的例子，一個法律通過後幾個條文有問題，通常來講不是幾個條文不執行而是不管怎樣就是執行，但執行下去後，一定有人因為這樣受害，受害就會提起訴訟送到憲法法庭解決，因此暫停法律，這是正當民主機制，也不會為難公務員。

沈伯洋表示，自己覺得現在是政治問題，不是法律問題，如果今天對方廢掉「反滲透法」，這就是賣國，這就是政治問題，要政治解決，政治解決就是通過了不副署、不公布，如果今天行政院硬起來做這個對抗，這個法律就是不副署不公布，他認為，這是一個憲政時刻，做下去國家會毀掉，自己認為正當性很夠，如果這樣做出來，國會也應該發動倒閣，因為國會認為通過的法律不副署、不公布，那立法院要幹嘛？所以就是倒閣，解散國會重選。

沈伯洋提到，為什麼大罷免這麼重要？就是因為罷免是一種解散國會，只是國民黨那時候不肯發動倒閣，所以才用侵害程度比較小的罷免，這條路現在沒辦法走，自己反而覺得，應該是行政權、立法權直接對決，「很對不起，這種東西就是不能夠接受」，如果執意要，就是大家一起倒閣跟解散國會，政治問題還是要政治解決，這樣做法就是讓人民認知到底問題出在哪。

沈伯洋強調，走到解散國會，就是要重新投票，讓人民知道問題出在哪，要不然對方通過惡法，又想辦法幫忙修到沒有什麼侵害，這樣沒有什麼意思，等於是一直在接受對方通過惡法。