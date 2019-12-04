蔡英文警衛官改任韓國瑜隨扈　「涉私菸案」身分惹議

▲國安局從上月18日開始接手維安工作，保護韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜的護衛隊在上月18日正式退場，並由國安局人員接手維安工作。不過，如今傳出擔任韓陣營「侍從組長」的汪姓中校先前因為涉及私菸案，才從總統蔡英文的永和警衛室內衛人員請調回特勤中心，後來被分發前往保護韓，掀起部分支持者不滿，質疑蔡政府是否有從中蒐集情資。

對於民眾投訴，國安局向《聯合報》證實，汪姓中校的確被派往保護韓國瑜，但一切都是抽籤決定的，況且上週特勤中心督察部門就已經提出建議，涉及私菸案的人員不適合擔任要職，目前也把汪姓中校調整為加強編組的人員，而非貼身的基本編組，畢竟特勤工作都是秉持行政中立，不分特定對象或是政黨，希望外界不要繼續過度解讀。

▲國民黨立法院黨團認為北檢辦小不辦大。（圖／國民黨立法院黨團提供）

事實上，對於國安局私菸案的後續處理，不僅韓國瑜的支持者有疑慮，國民黨立法院黨團也曾在上月8日召開記者會，抨擊台北地檢署揣摩高層風向辦案，超買的人罰錢了事，採買的人卻扛下重罪，根本就是辦小不辦大，完全不符合司法正義以及社會公平。

據了解，北檢今年8月針對私菸案一共起訴少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉等13人，隨後持續清查其他參與團購私菸的國安人員，並在11月依違反《稅捐稽徵法》處分緩起訴少將林國欽、有「特勤郭雪芙」之稱的張嘉玲等27人。消息傳開後，親民黨總統候選人宋楚瑜也在同月23日播出的政論節目中直言，從私菸案可以看出整個國安體系都出了問題，這就是所謂的「上梁不正下梁歪」。