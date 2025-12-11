再揭炸藥標案可後續擴充　王鴻薇：福麥裝修公司最高可拿14.1億

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨指「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的海掃更（RDX）炸藥招標採購案，質疑是小吃店進口快篩劑翻版，國防部長顧立雄今（11日）回應，具有從事國際貿易資格的代理商，只要能夠向原廠取得輸出許可證明提供火藥原物料，經查屬實就可履約。對此，王鴻薇表示，福麥公司2021至今僅今年進口不到50萬美元（合台幣1500萬元），卻能拿5.9億的進口炸藥標案？且該標案可後續擴充，代表該司未來最高可以拿到14.1億得標金。

王鴻薇10日在臉書表示，有網友爆料，國防部標案編號（JE15005L097）海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，但得標的是福麥國際室內裝修公司，但根據該公開廣告內容，是提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務等，且根據公開招標文件，這家公司於2005年登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號，從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館，讓她質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」

國防部10日晚間指出，案經採購室於2025年11月18日、12月2日2次開標，均僅福麥公司投標，且經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。但為確保廠商誠信履約，除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外，另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

顧立雄11日在立法院受訪說，這是國內沒有自製產能、火藥原物料的一個採購案，具有從事國際貿易資格的代理商，只要能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。

但王鴻薇今質疑，福麥公司從2021至2024年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），卻一舉能拿下5.9億的進口炸藥標案；而國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就可以承包，但決標公告上的產地國別清清楚楚是中華民國，那需要什麼輸出許可？國防部有公告不實的問題嗎？

王鴻薇說，最扯的是海掃更案是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到2028年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採用限制性招標讓原廠商辦理採購，福麥公司未來最高可以拿得14.1億（5.9＋8.2）億元得標金。

王鴻薇表示，怎麼可能軍火炸藥標案只有室內裝修公司投標，是其他公司不敢來標，還是很多公司知道要指定給特定業者？無論如何該案充滿詭異，一家室內裝修公司承包國防部買炸藥標案，是不是人人都可以成為軍火商？人人都可以成為炸藥國家隊？

▼王鴻薇11日再質疑福麥公司5.9億得標國防部炸藥採購案。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）