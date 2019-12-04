2001年空拍圖竟見「大洞」　黃國昌質問韓國瑜：回填了什麼東西？

▲黃國昌。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜捲入夫人李佳芬家族企業的「砂石案」，時代力量立委黃國昌仍持續追查。3日黃國昌提出新資料後，他再度放上2001年9月8日雲林西螺的「大洞」空拍圖。他批評，可以清楚看出來，裡面存在一堆「大洞」，同時質問韓國瑜與李佳芬「這些大洞，回填了什麼東西？」

黃國昌4日於臉書再貼出2001年9月8日的雲林西螺新舊堤防間空拍圖，並寫下，「這些大洞裡面，回填了什麼東西？」他說，這張照片的地點是雲林西螺，在韓國瑜濫用國家資源於1999年蓋新堤圈地後，與李佳芬家族非法占用國有地設置砂石場的所在。

黃國昌直言，可以清楚的看出來「裡面存在一堆大洞！」他也質問「請問韓國瑜與李佳芬：這些大洞，回填了什麼東西？」、「國有財產署今年夏天終於把國有土地收回來後，有抽驗過下面是什麼東西嗎？」請國有財產署，依法調查。

▲雲林西螺空拍圖。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

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