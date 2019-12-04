　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營網軍月領一萬　洪秀柱怒：民進黨別再破壞台灣民主

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如是網軍首領，關西事件發生後，在網路上護航駐日代表謝長廷並攻擊國民黨，甚至月領一萬元。對此，國民黨前主席洪秀柱在臉書感嘆，綠營網軍「1450」變成「月領10000」，希望民進黨別再破壞台灣民主！

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

檢方指出，之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡福明、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明，楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元。

對此，洪秀柱表示，蘇啟誠往生之後，民進黨立刻將矛頭指向「中國假新聞」，說他的壓力都是源自於「中國假新聞」加上媒體推波助瀾所引發的悲劇。現在檢方起訴了躲在idcc這個帳號背後的，正是「卡神」楊蕙如，雖然楊矢口否認，但目前媒體揭露的每個月「一萬元吃飯錢」也間接證實民進黨的網軍是真實存在的。

洪秀柱指出，這就如同民進黨總統初選階段，賴清德呼籲蔡總統「請停止用網軍攻擊我」，民進黨至今仍沒有解釋清楚；她質疑，楊蕙如的背後是誰？謝長廷要不要對此負責？

洪秀柱表示，「共諜」王立強的事件逐漸水落石出，「idcc」的真面目也逐漸清晰，她想問問蔡總統，有多少的「芒果乾」是民進黨「自產自銷」，有多少的「idcc」還躲在電腦螢幕的背後，持續扮演民進黨的白手套、攻擊你們的政敵、抹黑所有可能威脅到你們權力、取代你們政治地位的人？

洪秀柱說，他真心的希望，臺灣再也沒有第二個人受到蘇啟誠曾經遭遇的不公對待、人格詆毀，更希望所有的「idcc」都一一現形、接受良心的審判與懲處。民進黨持續對這件事裝聾作啞，那麼再過一個多月，就是用選票，還給蘇啟誠一個公道的時候。

其他人也看了這些…

楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！
卡神楊蕙如遭起訴！「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形　網笑爛：神猛案外案
卡神養網軍遭起訴！韓國瑜：查清有無動用公帑　當選後一定還蘇啓誠公道

相關熱門新聞…

楊蕙如來自嘉義幫！藍委質疑背後黑手是「英派」掌門人陳明文
檢察官認證！綠網軍「月領1萬」　護航謝長廷手法曝光
藍委爆：「卡神」網軍委任律師...也幫陳明文處理300萬現金案

白白胖胖也是一種美

ET快訊
楊蕙如首度打破沉默！網軍W先生驚爆內幕「手法太粗糙」
大飛愛7年綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉腿內側」調情　親密全直擊
茵芙嫁豪門2年爆離婚！婆婆不認她斷金援　富二代老公受夠沒錢分
今晨11.2度！全台變天雨越晚越大　3天豪雨區曝…周末可能冷
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊蕙如臉書神隱第3天！　最高頻率「1天3篇」…發文停在12月1日

民進黨「第一軍師」重掌兵符！狠招瓦解韓國瑜庶民牌　10人操盤小組曝光

綠營網軍月領一萬　洪秀柱怒：民進黨別再破壞台灣民主

蔡英文警衛官改任韓國瑜隨扈　「涉私菸案」身分惹議

立委參選人「彰化陳漢典」最愛開賓利　債務竟高達1億

443字回嗆韓國瑜提告　台灣基進接力蔡玉真酸：無恥最適合形容你

韓國瑜「驃悍岳父」飆罵文弱書生公務員　吳約西半夜冒死「躲草叢」阻違法抽砂

影／蔡英文直播3hr維持1.1萬人在線　破43萬人關注！陸、空軍完成整合

影／滅火器首次演唱蔡英文競選歌　歌名、官方版7日才曝光

影／蔡英文社群之夜演說全文：我不會忘記承諾　只是需要多一點時間

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

《黑寡婦》前導預告

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

桃園龍岡的隱藏版美食「米干」香辣蛋花、紅燒湯底各具特色！

楊蕙如臉書神隱第3天！　最高頻率「1天3篇」…發文停在12月1日

民進黨「第一軍師」重掌兵符！狠招瓦解韓國瑜庶民牌　10人操盤小組曝光

綠營網軍月領一萬　洪秀柱怒：民進黨別再破壞台灣民主

蔡英文警衛官改任韓國瑜隨扈　「涉私菸案」身分惹議

立委參選人「彰化陳漢典」最愛開賓利　債務竟高達1億

443字回嗆韓國瑜提告　台灣基進接力蔡玉真酸：無恥最適合形容你

韓國瑜「驃悍岳父」飆罵文弱書生公務員　吳約西半夜冒死「躲草叢」阻違法抽砂

影／蔡英文直播3hr維持1.1萬人在線　破43萬人關注！陸、空軍完成整合

影／滅火器首次演唱蔡英文競選歌　歌名、官方版7日才曝光

影／蔡英文社群之夜演說全文：我不會忘記承諾　只是需要多一點時間

楊蕙如臉書神隱第3天！　最高頻率「1天3篇」…發文停在12月1日

亂搞又不離婚…梁靜茹「被逼崩潰看心理醫生」！　趙元同開她送的百萬賓士偷吃小三

李玉璽牽手小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！　邊親邊「掏出1東西」網全看傻了

夫檢查監視器抓到「摩鐵壞壞3次」　妻掰幻想：編來報復他外遇

老婆面前倒下！「3C高手」台南警突趴桌上疑心肌梗塞猝逝　留下妻小3人

民進黨「第一軍師」重掌兵符！狠招瓦解韓國瑜庶民牌　10人操盤小組曝光

青春無敵！抱緊對方就能抵檔全世界　春風新廣告神結尾「媲美泰國、日本廣告」　討論度熱炸！

大飛愛7年綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情　路邊親密互動全拍到

兒福盟3.7億買房惹議　呂秋遠揭社工「累爆工作」：為什麼不行？

殯葬大亨爆「銀行借百億炒股」！黑歷史起底竟是「省港旗兵」　搶銀行拍成賣座片

板橋正妹暗夜遭強擄上車！　她雙腳下蹲驚恐尖叫嚇跑綁匪

政治熱門新聞

楊蕙如首度打破沉默　網軍驚爆內幕

韓國瑜岳父飆罵文弱公務員　吳約西冒死阻違法抽砂

韓國瑜回防魚群跳出水　高雄市府說話了

「彰化陳漢典」最愛開賓利　債務高達1億

民進黨切割楊蕙如　她PO照洩底

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

館長：砂石業比販毒好賺　韓國瑜還敢說庶民

網軍帶風向　背後有「英派」撐腰？

柯文哲曾罵楊蕙如政治蟑螂　健走報價750萬嚇壞

443字嗆韓提告　台灣基進：可恥

影／7年級生操刀！韓國瑜競選歌曲「耀眼新藍天」有洋蔥

影／蔡英文直播3hr維持1.1萬人在線　破43萬人關注

影／鄭麗君硬闖陸駐法使館　法國警察筆錄竟搭訕揪約會

天有異象？韓國瑜返高雄愛河魚狂跳

更多熱門

相關新聞

蔡警衛官改任韓隨扈　涉私菸案惹議

蔡警衛官改任韓隨扈　涉私菸案惹議

國民黨總統候選人韓國瑜的護衛隊在上月18日正式退場，並由國安局人員接手維安工作。不過，如今傳出擔任韓陣營「侍從組長」的汪姓中校先前因為涉及私菸案，才從總統蔡英文的永和警衛室內衛人員請調回特勤中心，後來被分發前往保護韓，掀起部分支持者不滿，質疑蔡政府是否有從中蒐集情資。

卜睿哲：若蔡連任，中國繼續「剛剛好」手法

卜睿哲：若蔡連任，中國繼續「剛剛好」手法

443字嗆韓提告　台灣基進：可恥

443字嗆韓提告　台灣基進：可恥

韓國瑜岳父飆罵文弱公務員　吳約西冒死阻違法抽砂

韓國瑜岳父飆罵文弱公務員　吳約西冒死阻違法抽砂

影／蔡英文直播3hr維持1.1萬人在線　破43萬人關注

影／蔡英文直播3hr維持1.1萬人在線　破43萬人關注

關鍵字：

蔡英文2020大選洪秀柱

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

白癡公主突PO小女孩照片！曝：我的小孩

超商取消刷卡付款　金管會緊急開會確認「服務不中斷」

14歲遭綁架當性奴　再遇性侵犯昏倒

外送員車禍竟急call完成訂單　他嘆：是死命必達嗎

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

主持人疑說溜嘴懷孕！林志玲反應全被拍

男生喜歡妳「暗示舉動Top10」！聊Line改1字秒中

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

楊蕙如首度打破沉默　網軍驚爆內幕

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面