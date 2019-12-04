綠營網軍月領一萬　洪秀柱怒：民進黨別再破壞台灣民主

▲蔡英文出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，與綠營關係良好的「卡神」楊蕙如是網軍首領，關西事件發生後，在網路上護航駐日代表謝長廷並攻擊國民黨，甚至月領一萬元。對此，國民黨前主席洪秀柱在臉書感嘆，綠營網軍「1450」變成「月領10000」，希望民進黨別再破壞台灣民主！

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

檢方指出，之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡福明、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明，楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元。

對此，洪秀柱表示，蘇啟誠往生之後，民進黨立刻將矛頭指向「中國假新聞」，說他的壓力都是源自於「中國假新聞」加上媒體推波助瀾所引發的悲劇。現在檢方起訴了躲在idcc這個帳號背後的，正是「卡神」楊蕙如，雖然楊矢口否認，但目前媒體揭露的每個月「一萬元吃飯錢」也間接證實民進黨的網軍是真實存在的。

洪秀柱指出，這就如同民進黨總統初選階段，賴清德呼籲蔡總統「請停止用網軍攻擊我」，民進黨至今仍沒有解釋清楚；她質疑，楊蕙如的背後是誰？謝長廷要不要對此負責？

洪秀柱表示，「共諜」王立強的事件逐漸水落石出，「idcc」的真面目也逐漸清晰，她想問問蔡總統，有多少的「芒果乾」是民進黨「自產自銷」，有多少的「idcc」還躲在電腦螢幕的背後，持續扮演民進黨的白手套、攻擊你們的政敵、抹黑所有可能威脅到你們權力、取代你們政治地位的人？



洪秀柱說，他真心的希望，臺灣再也沒有第二個人受到蘇啟誠曾經遭遇的不公對待、人格詆毀，更希望所有的「idcc」都一一現形、接受良心的審判與懲處。民進黨持續對這件事裝聾作啞，那麼再過一個多月，就是用選票，還給蘇啟誠一個公道的時候。

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