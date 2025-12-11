高雄狂冒垃圾山！市府脫口「主動稽查不像前朝」　藍議員轟傲慢

▲高雄狂爆垃圾山，議會就重大環境破壞事件召開專案報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（10）日就美濃大峽谷、和山光電場及多起非法垃圾棄置等重大環境破壞事件召開專案報告。國民黨高雄市議員陳美雅質疑，市府迄今仍未提出具體可行的對策，但副市長林欽榮還在會中傲慢聲稱「有主動稽查，不像前朝」，痛批市府甩鍋成習、治理失能。

陳美雅今日針對高雄垃圾山連環爆質詢，她表示，這次專案報告的目的原應協助市民全面了解案件發生經過，以及市府處理進度，但實際會議卻未形成任何實質結論，凸顯市府在環境治理上的消極與怠惰。

在質詢中，陳美雅提出兩大核心質疑。首先，市府宣稱已與衛星監控系統連線，應能掌握土地異動狀況，卻未能在第一時間發現大規模盜採行為。農地違建往往能迅速查報，為何農地被挖成大峽谷，市府反倒長期視而不見？直到媒體揭露後才匆忙處理，顯示監管機制形同虛設。

▲高雄狂爆垃圾山！副市長脫口「主動稽查不像前朝」，藍議員陳美雅轟傲慢。（圖／記者賴文萱翻攝）

其次，針對土石方載運管理，法規要求車輛必須裝設GPS，市府也回應「尚未查獲未裝設GPS車輛」。按此說法，市府理應清楚掌握土石方流向，但實務上非法回填與廢棄物傾倒仍不斷發生，前後矛盾，難以服眾。

陳美雅批評，市府在面對關鍵問題時，不是輕描淡寫帶過，就是以「偵查不公開」為由推託，態度消極令人遺憾。而面對高雄土地遭嚴重破壞，市府不但未檢討行政疏失，反而習慣性地將責任推給前朝。

她指出，副市長林欽榮甚至在會中傲慢聲稱「我們有主動稽查，不像前朝」，但事實上，美濃大峽谷與多處大規模垃圾棄置問題均發生在現任市府任內，市府無從迴避責任。

陳美雅強調，真正有能力的政府，應以治理成果與實際作為向市民負責，而不是沉迷於政治語言與甩鍋文化。她呼籲市府正視高雄環境治理長期失能的問題，停止推諉卸責，提出具體改善方案，為市民交出負責任的答案。