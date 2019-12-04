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民進黨「第一軍師」重掌兵符！狠招瓦解韓國瑜庶民牌　10人操盤小組曝光

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圖、文／鏡週刊

總統大選倒數三十多天，選情領先的蔡英文鎖定擊潰對手韓國瑜極力形塑的「庶民牌」形象，在最後一個月將乘勝追擊。本刊調查，民進黨自年中開始調整作戰策略，由新境界文教基金會執行長邱義仁重掌小英政策兵符，率府院黨幕僚密集開會，與閣揆蘇貞昌分進合擊，拋出鎖定各階層的福利政策，要讓韓國瑜造勢的口頭禪「世上苦人多」破功。

▲綠營觀察，民進黨已擺脫去年九合一慘敗陰霾，多個造勢現場都可感受支持者熱度回升。（圖／鏡週刊提供，下同）

「有沒有感覺蔡英文不一樣了？」尋求連任的總統蔡英文11月24日在台中競選總部成立現場，帶領群眾高呼「2020台灣要贏，台中先贏」。

她強調，去年的同一天，民進黨敗選後已認真檢討，接著更問台下支持者：「是否有感覺我們的施政變得更有感了？」隨後又自答說：「那是因為各位的聲音我們都聽進去了！」

蔡英文民調穩定領先，她1日在新北市競選總部成立大會喊話力衝國會過半，並強調關鍵就在不分區席次。（蔡英文競選辦公室提供）

選情順風的蔡英文，隨著領先幅度拉開，在競選晚會的演說表現，也愈來愈有自信。本刊調查，歷經去年九合一選舉大敗至今一年，蔡英文選情從落後到逆轉領先，除了中國因素助攻，最大關鍵就是府院黨團隊調整作戰策略，其中，有綠營「第一軍師」之稱的民進黨智庫新境界基金會執行長邱義仁，重掌蔡英文大選政策兵符，由他領軍的政策團隊，加上行事明快的行政院長蘇貞昌，二人分進合擊，將小英執政以來偏重制度改革、結構轉型的政策風格，轉向瞄準對手韓國瑜主攻的「庶民牌」一一破解。

有民進黨「永遠的祕書長」之稱的邱義仁（圖），這次主掌蔡英文競選政策兵符，要破解韓國瑜的庶民牌。

邱義仁還有一個「綠營石內卜」的封號。過去他現身公開場合，總是一席齊耳直髮、黑色立領西裝，網友發現，正與電影《哈利波特》中亦正亦邪、法力高強的巫師角色石內卜即為神似。

邱義仁服裝與髮型與電影《哈利波特》的石內卜教授神似，因此被封為「綠營石內卜」。（翻攝自網路）

「他不只是軍師！更是少數沒什麼情緒的操盤手。」從扁政府時代，就已身經百戰的邱義仁，每次大選都有重要角色，外號「喇叭」的邱，擁有「頭腦清楚、冷靜分析對手」的長處；不只一名綠營幕僚形容，邱義仁喜怒哀樂不形於色，開會時多數時間都在聆聽各路人馬發言，卻能保持清醒適時做出判斷，更重要的是，他能精準拿捏基層對於政策的風向。

蔡英文的政見採單點式宣傳策略，陸續拋出的福利政策都直接以網路圖卡傳播。（翻攝蔡英文臉書）

小英上任後，祭出包括轉型正義、年金改革、一例一休等政策，但對基層及社會溝通拿捏卻有失精準，導致去年九合一選舉慘敗，不少傳統支持者也跟著喊出「教訓民進黨」，蔡英文去年底也坦承「跟一般人感受到還是有距離」；就連陳水扁都直言，去年選舉蔡主打改革牌，但統計數字卻曲高和寡，因為選民感受不到。

韓國瑜一句「世上苦人多」讓韓粉朗朗上口，綠營坦言初期渲染力、殺傷力皆大，但目前看來已後繼無力。（韓國瑜競辦提供）

一名參與蔡英文政策會議的核心幕僚不諱言，過去3年民進黨推出的改革牌，儘管方向正確，卻留下「只破不立」的印象，邱義仁有陳水扁政府8年執政的經驗，對政策拋出後可能產生的社會效應，有獨到且務實的社會分析功力，加上邱熟悉政府各部會的執政資源「眉角」，可精準拿捏改革大方向與基層感受之間的平衡，「讓這些制度改革，轉化為人民真正有感、吃得到的政策，是他最拿手的。」

 本刊調查，自今年8月間，由邱義仁坐鎮領軍的政策團隊便悄悄成形，核心成員包括擅長政策溝通的總統府副祕書長施克和、府發言人丁允恭、行政院長辦公室主任黃致達等人，加上定期參與會議的官員、幕僚共約10人，小組在民進黨智庫辦公室定期盤點政策利多，勾勒出小英連任的政策藍圖。

「韓國瑜只會喊世上苦人多，但我們要讓人民每個月刷存款簿就直接有感！」該人士進一步說，民進黨去年慘敗後已調整步伐；蘇內閣迅速鎖定各領域支持者固票，包括農民肥料降價、受薪階級減稅、幼托補助、青年租屋補助、樂齡族群的長照預算、觀光暖冬補助、計程車汰舊換新補助等，邱義仁明確要各部會了解，讓各階層確切感受經濟負擔降低。

蘇貞昌年初回鍋接閣揆，日前因病毒感染導致顏面神經暫時失調，一日仍現身新北造勢場演講，感動不少綠營支持者。

民進黨中央啟動「護國保台立委助選團」，2大天王蔡英文副手賴清德、前行政院長游錫堃（圖）將是固定班底，全台跑透透替立委輔選。

「我們要把『會做事又省錢』的形象深植人心！」幕僚分析，明年中央政府總預算的編列，是22年來首度達到歲出歲入平衡，但同時也鎖定三大福利政策加碼，幼兒政策部分，0到6歲相關預算從200億元提高到600億元；長照預算民進黨執政前不到50億元，今年已338億元，明年編列更達約400億元；至於青年、婚育家庭租屋補貼，符合資格者，9月起已可領每月最高5,000元，請領標準更從每人每月平均所得最低生活費1.5倍以下，放寬為2.5倍。

韓國瑜一句「世上苦人多」讓韓粉朗朗上口，綠營坦言初期渲染力、殺傷力皆大，但目前看來已後繼無力。（韓國瑜競辦提供）

「選舉宣傳要摒棄文青語言，用字及宣傳力求一目了然。」綠營幕僚說，拋開一大包的「十年政綱」「政策白皮書」，這次大選以過去3年多的政績為基礎，單點式推出各類政策，利用網路戰透過像LINE@、臉書等社群媒體，結合各區域候選人宣布利多，讓政策直接向群眾傳播。

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