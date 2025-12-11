　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國志願服務銅牌獎

▲新北農業志工耀眼之星 陳岫韵勇奪全國志願服務銅牌獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業志工隊人數至今已突破千人，志工們以熱情與專業支持新北農業政策推動，使市民能以更友善的方式貼近農業與生態環境。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）舉辦「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集全市25支農業志工隊、近500位志工參與年度盛會。由新北市農業局長諶錫輝代表市府致贈感謝狀及獎座，感謝志工們在農林漁業推廣與生態環境維護上的長期付出與貢獻。土城農會志工陳岫韵投入服務逾10年，累積超過3,000小時的奉獻時數，今年獲頒全國志願服務銅牌獎，成為新北農業志工中耀眼的典範。

新北農業志工隊目前人數已突破千人，服務範疇橫跨生態保育、動物照護、漁港導覽、樹木保護、農產品推廣、農事家政協助及綠色照護等。志工以熱忱與專業配合市府農業政策推動，並透過導覽、食農教育、宣導及陪伴等多元服務形式，讓市民能以更友善的方式親近農業與自然生態。

▲新北農業志工耀眼之星 陳岫韵勇奪全國志願服務銅牌獎。（圖／新北市農業局提供）

▲土城區農會志工陳岫韵（左）樂於服務民眾，透過志工服務讓心靈與腦袋持續鮮活，每次服務都充滿被需要的踏實與溫暖。

在今日的表揚典禮中，多位志工因長期投入而獲肯定。來自土城區農會的彭敏華，以及新北市政府漁業處的周金枝、朱美華，服務年資皆逾4年、累積時數突破1,200小時，榮獲2025年度新北市志願服務獎勵銀心獎；另有6名績優志工獲頒銅心獎。此外，土城區農會志工陳岫韵累積服務時數已超過3,000小時，獲得今年全國志願服務獎勵銅牌獎，成為農業志工隊中的典範。

陳岫韵退休前從事印刷業，結束忙碌職涯後選擇以志願服務開啟人生新章。她自53歲投入生態解說服務，帶領民眾走入自然、重新感受生活節奏；後續接任志工隊長與督導，在責任中找到自我價值與新的生活方向。今年更以超過3,000小時的深度參與獲得全國性肯定。她分享，加入土城農會志工隊後，服務更加貼近地方需求，無論陪伴長者DIY、參與食農教育訓練或協助農產品推廣活動，都能感受到民眾的熱情與生活的溫度。

▲新北農業志工耀眼之星 陳岫韵勇奪全國志願服務銅牌獎。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市政府11日舉辨「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集全市 25 支農業志工隊、近500位志工夥伴參與，肯定志工在農林漁業推廣與生態環境維護上的持續努力與貢獻。

疫情期間，陳岫韵與隊員堅守據點協助量體溫與出入管理，彼此扶持的點滴至今仍深刻難忘。她說：「志工生活不只是填補退休時間，更讓心靈保持鮮活，每一次服務都讓人感受到踏實與被需要。」

農業局長諶錫輝表示，新北市在推動農業及生態保育政策的過程中，志工始終是不可或缺的夥伴，無論在農業推廣、生態導覽、人文關懷或食農教育，都能看見志工不辭辛勞的身影。志工的加入不僅改善市民生活環境，也使新北農業被更多人看見，同時讓志工在服務中建立深厚情誼與自我實現。

【更多新聞】

►新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

►上課時間走廊抽菸！師勸阻遭國中生狂扁　頭臉受傷眼鏡也爛了

►基隆表兄弟放沖天炮釀火警！2車慘遭燒毀　父母須連帶賠60萬

►基隆七堵土地公廟驚見男子陳屍長椅　身旁有1瓶沒喝完高粱

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關押1年讀百本書　柯文哲盼自己成曼德拉：別被仇恨囚禁
台男娶俄羅斯辣妻　她連劈2男：需要被調教
周杰倫播4.19億次霸榜　YT Music排行他擠掉五月天
江南大叔PSY「遭警突擊搜查」！辦公室、車輛全扣押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嗅覺經濟興起！靜宜攜手香氛學院　開辦國際調香師課程

新北表揚地政業務績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國志願服務銅牌獎

金山學童暖心訪視獨居長者　區長劉昌松：打造共融關懷社區

源頭把關！新北稽查動物用藥製造廠　全面提升製程安全管理

告別26年舊機！汐止污水抽水站機組全面更新　抽水效能大幅提升

性愛教練Jing台東開講　帶領縣民打破親密禁忌

獅球嶺砲台步道啟用！串聯劉銘傳隧道　謝國樑推文化生態旅遊

逢颱風豪雨即坍！台16線水里信義段拓寬有譜　交部允撥25億改善

人暖心更暖　豐里警寒冬中協助迷途長者平安返家

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

鳳山檳榔攤老闆娘遭砍「搶救無效亡」！　犯嫌逃逸畫面曝光

曾國城徐乃麟重回「案發現場」怕爆　嚇到不敢接話...他自動起身離場

泰柬交火50萬人逃離家園　川普：我會打通電話給他們

周玉蔻爆料「滾床單」傳曾向她查證　胡婉玲：說法不符新聞原理

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

嗅覺經濟興起！靜宜攜手香氛學院　開辦國際調香師課程

新北表揚地政業務績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國志願服務銅牌獎

金山學童暖心訪視獨居長者　區長劉昌松：打造共融關懷社區

源頭把關！新北稽查動物用藥製造廠　全面提升製程安全管理

告別26年舊機！汐止污水抽水站機組全面更新　抽水效能大幅提升

性愛教練Jing台東開講　帶領縣民打破親密禁忌

獅球嶺砲台步道啟用！串聯劉銘傳隧道　謝國樑推文化生態旅遊

逢颱風豪雨即坍！台16線水里信義段拓寬有譜　交部允撥25億改善

人暖心更暖　豐里警寒冬中協助迷途長者平安返家

Oris飛行錶變洗鍊　噴射機渦輪斜紋躍上錶圈

關押1年讀百本書　柯文哲盼自己成曼德拉：別被仇恨囚禁

PLG職籃隔31天正式復賽　領航猿葛拉漢傷癒歸隊領軍3連勝

嗅覺經濟興起！靜宜攜手香氛學院　開辦國際調香師課程

周杰倫播4.19億次霸榜　YouTube Music台灣年度排行他擠掉五月天

賴談「民主是台灣唯一的方向」　國台辦：統一是台灣前途的唯一方向

胃食道逆流者必看！營養師：這9種食物請避免

新北表揚地政業務績優人員　侯友宜首頒「防詐」獎項

江南大叔PSY涉違反醫療法「遭警突擊搜查」！　辦公室、車輛全扣押

中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

【倒車奪命】遭砂石車輾過！ 67歲義交殉職...悲劇瞬間曝

地方熱門新聞

台中逢甲3日租套房慘了　市府鐵腕斷水電

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

金門議會爆請假潮！觀光處長喊「閃到腰」沒現身

新市國小前噪音車「被鎖定」！善化警聯合稽查抓19件改裝車

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

花蓮11校70名清寒生添新衣陳亭妃、陳怡珍攜手企業助災後弱勢

陳亭妃推「四季農漁產」政策強化制度、科技、外銷三箭齊發

桃園115年度總預算案三讀通過　歲出1777.4億創新高

室內裝修公司接軍用炸藥標案蔡宗豪質疑巧合還是關係網通天？

！嘉藥粧品系募得500件冬衣越南新生喊感受台灣冬天的溫度

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！快速入場預約省時順暢

國際獅子會300B3區募750萬善款　前進光復賑災

更多熱門

相關新聞

新北稽查動物用藥製造廠　全面提升製程安全管理

新北稽查動物用藥製造廠　全面提升製程安全管理

為確保動物用藥品的製造品質與安全性，並提升藥品對動物健康的保護效果，新北市動保處與農業部及專業顧問團隊，定期針對轄內動物用藥品製造廠進行實地查廠，從原料進貨、製程控管、品質檢測到成品儲運等各環節嚴格把關，確保產品安全、有效並符合法規。

汐止污水抽水站機組全面更新　抽水效能大幅提升

汐止污水抽水站機組全面更新　抽水效能大幅提升

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣 0度線跨長江降溫超10度

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣 0度線跨長江降溫超10度

松年大學成果展登場　侯友宜：持續學習樂活人生

松年大學成果展登場　侯友宜：持續學習樂活人生

職場安全+勞權雙保障　侯友宜：讓勞工在新北放心打拚

職場安全+勞權雙保障　侯友宜：讓勞工在新北放心打拚

關鍵字：

新北市農業志工食農教育志願服務

讀者迴響

熱門新聞

賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　勾腳緊抱甜出汁

正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」！台日網友砲轟

他參加直播　突頭一歪癱軟死了

基進黨主席警局前再撕國旗：非我國家

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

陸馬拉松「最快女護士」遭懲處 警告處分6個月並取消優等評級

賴佩霞淚曝洋女婿「換心失敗」逝世

尹恩惠親曝體重　減肥五大守則實測10天瘦7kg

軍武同好一張地圖揭：台海開戰全島皆前線

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

小薰爆欠14萬「提前付清餘款」　硬起來發3點聲明

「千人斬女優」峇里島拍片被捕　最重判關15年

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

更多

最夯影音

更多
汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」

汪東城被質疑性向：包直的！　撇和炎亞綸緋聞「別聯想了」
民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

民眾黨辣黨工變小三？　主播女兒梅嬿翎遭爆偷情女籃國手陳芷英男友　「訂房要找隔音好」露骨對話曝光

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

為了3萬元？　惡煞登門索命畫面曝　高雄檳榔攤闆娘跪地滿身血喊「救人」　目擊者遭追殺

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

台灣開戰照常上班上課？　王世堅：砲彈打來藍綠白紅沒人能倖免

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面