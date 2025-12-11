新北農業志工耀眼之星　陳岫韵獲全國志願服務銅牌獎

▲新北市農業志工隊人數至今已突破千人，志工們以熱情與專業支持新北農業政策推動，使市民能以更友善的方式貼近農業與生態環境。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）舉辦「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集全市25支農業志工隊、近500位志工參與年度盛會。由新北市農業局長諶錫輝代表市府致贈感謝狀及獎座，感謝志工們在農林漁業推廣與生態環境維護上的長期付出與貢獻。土城農會志工陳岫韵投入服務逾10年，累積超過3,000小時的奉獻時數，今年獲頒全國志願服務銅牌獎，成為新北農業志工中耀眼的典範。

新北農業志工隊目前人數已突破千人，服務範疇橫跨生態保育、動物照護、漁港導覽、樹木保護、農產品推廣、農事家政協助及綠色照護等。志工以熱忱與專業配合市府農業政策推動，並透過導覽、食農教育、宣導及陪伴等多元服務形式，讓市民能以更友善的方式親近農業與自然生態。

▲土城區農會志工陳岫韵（左）樂於服務民眾，透過志工服務讓心靈與腦袋持續鮮活，每次服務都充滿被需要的踏實與溫暖。

在今日的表揚典禮中，多位志工因長期投入而獲肯定。來自土城區農會的彭敏華，以及新北市政府漁業處的周金枝、朱美華，服務年資皆逾4年、累積時數突破1,200小時，榮獲2025年度新北市志願服務獎勵銀心獎；另有6名績優志工獲頒銅心獎。此外，土城區農會志工陳岫韵累積服務時數已超過3,000小時，獲得今年全國志願服務獎勵銅牌獎，成為農業志工隊中的典範。

陳岫韵退休前從事印刷業，結束忙碌職涯後選擇以志願服務開啟人生新章。她自53歲投入生態解說服務，帶領民眾走入自然、重新感受生活節奏；後續接任志工隊長與督導，在責任中找到自我價值與新的生活方向。今年更以超過3,000小時的深度參與獲得全國性肯定。她分享，加入土城農會志工隊後，服務更加貼近地方需求，無論陪伴長者DIY、參與食農教育訓練或協助農產品推廣活動，都能感受到民眾的熱情與生活的溫度。

▲新北市政府11日舉辨「新北市農業志工表揚及感恩大會」，邀集全市 25 支農業志工隊、近500位志工夥伴參與，肯定志工在農林漁業推廣與生態環境維護上的持續努力與貢獻。

疫情期間，陳岫韵與隊員堅守據點協助量體溫與出入管理，彼此扶持的點滴至今仍深刻難忘。她說：「志工生活不只是填補退休時間，更讓心靈保持鮮活，每一次服務都讓人感受到踏實與被需要。」

農業局長諶錫輝表示，新北市在推動農業及生態保育政策的過程中，志工始終是不可或缺的夥伴，無論在農業推廣、生態導覽、人文關懷或食農教育，都能看見志工不辭辛勞的身影。志工的加入不僅改善市民生活環境，也使新北農業被更多人看見，同時讓志工在服務中建立深厚情誼與自我實現。