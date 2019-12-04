涉私菸案特勤轉任韓國瑜隨扈　國安局：他是在「加強組」

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜登記後，已由國安局特勤中心接手維安任務，傳出先前涉及私菸案的永和警衛室內衛人員請調回特勤中心後，被分發前往保護韓國瑜，國安局副局長胡木源4日回應，該名人員是在「加強組」而非基本編組，支援三組基本編組的警力調度，意即非特定保護韓國瑜。

▲韓國瑜維安工作上月18日已由國安局特勤中心接手。（資料照／記者湯興漢攝）

韓國瑜護衛隊已在上月18日正式退場，並由國安局人員接手維安工作。但據《聯合報》報導，傳出擔任韓陣營「侍從組長」的汪姓中校先前因為涉及私菸案，才從總統蔡英文的永和警衛室內衛人員請調回特勤中心，後來被分發前往保護韓，掀起部分支持者不滿，質疑蔡政府是否有從中蒐集情資。

國安局副局長胡木源4日在立法院受訪回應，該名人員原來是在永和警衛室，但自行請調，已調整為特勤中心，參加特勤徵選後通過測試，現在的編組不是在基本編組，而是在「加強組」，隨時支援三組基本編組的警力調度。

針對特勤牽涉私菸案，胡木源強調隨時在檢討，並分不同階段處理，第一階段比較緊迫，根據政風單位行政調查，初步依涉案情節輕重做調整、懲處。第二階段比較詳細，依據地檢署司法調查，比較清楚顯示涉案情節，做第二波檢討調整。第三階段則根據不同的爆料資料，做進一步查證，也會隨時檢討。

有關媒體報導「曾任職蔡總統隨扈改派韓國瑜編組人員」，國安局3點聲明澄清：

一、該編組人員係本局特勤中心汪姓中校，前因家庭因素自行請調永和警衛室返回特勤中心服務，汪中校係特勤專精訓練合格及通過安全查核人員，依法擔任特種勤務工作；惟特勤中心於日前主動清查基本編組同仁狀況，並將涉入「私菸案」同仁實施任務調整，汪中校因前述原因調整為加強編組人員，擔任應變支援勤務。

二、特勤中心安維工作推展不因「私菸案」有所影響及停滯，有關事涉「私菸案」購買人員目前由各單位持續關懷及考核，特勤任務運作以維持正常為首要，請社會大眾給予支持。

三、本局對私菸案已分批次隨北檢偵結，同步檢討原行政處分的並修訂輕重而發布人事命令。對於特勤工作亦秉持「行政中立、安全第一、團結和諧」原則， 無分政黨或特定對象，籲請外界對侍衛人員執行勤務，勿妄加揣測而斲傷工作士氣。