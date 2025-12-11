封小紅書1年惹議　劉寶傑：國民黨很爛民進黨也很蠢

記者黃翊婷／綜合報導

中國社群平台小紅書因未配合我國政府打詐被封鎖1年，引發外界正反意見熱議。對此，資深媒體人劉寶傑直言，「國民黨很爛，民進黨也很蠢」，他覺得小紅書政治性低、軟性資訊多，部分沒有很強意識形態的年輕人就只是在上面看看流行資訊而已。

▲劉寶傑分享自己對於政府封鎖小紅書的看法。（資料照／記者徐文彬攝）

內政部宣布封禁中國APP小紅書1年，引發兩岸熱議。關於外界質疑小紅書上的詐騙沒有臉書、LINE多，為何要封禁？雖然刑事局10日公布統計數據，今年1月至11月，涉及小紅書平台的詐騙案件數共有756件，詐騙類型以解除分期付款、假網拍及假投資案件居多，但相關質疑仍未平息。

資深媒體人劉寶傑10日在網路節目《下班瀚你聊》中被問到，內政部封鎖小紅書，是否會讓民進黨流失年輕選票，他直言，「我就說民進黨也很蠢，國民黨很爛，民進黨也很蠢」。

劉寶傑表示，他的家人有在使用小紅書，但沒有使用TikTok，小紅書上的資訊眾多，大多都是軟性的，例如美妝、旅遊，政治性很低，還可以查詢想去的景點、餐廳評價，以及如何在國外租房簽合約，很像Google，比如只要查詢一間餐廳，就會跳出其他人去該餐廳的介紹，什麼好吃、哪裡有雷都會告訴使用者。

主持人黃暐瀚提問，封鎖小紅書受到的反彈，是否比民進黨原本想像的還要多？劉寶傑認為，畢竟有些年輕族群沒有很強的意識形態，他們就只是在小紅書上看看化妝、髮型、穿搭等流行資訊而已，他自己也曾實際瀏覽過，覺得小紅書上的健身資訊包含伸展、瑜珈、跑步等等，做得比IG還棒。