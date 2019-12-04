楊蕙如拿納稅錢養網軍？柯文哲坦言被鑽漏洞：太多了啦

▲「柯文哲X民眾黨不分區女力」宣傳片拍攝。（圖／記者葉南州攝）



記者陳家祥／台北報導

檢調查出「卡神」楊惠如就是在幕後帶風向，導致大阪駐日代表自殺的網軍頭，北市議會國民黨團將開記者會爆料金流，要求北市警局以犯罪集團來偵辦，還加碼指楊的金源是透過政府、國營單位各方補助。對此，台北市長柯文哲說，反正他們常常就是會去利用政府資源；被問到是不是被楊蕙如鑽了很多漏洞？柯說，「太多了啦」。

對於國民黨將開記者會爆料楊蕙如的金源是透過承辦北高市府的補助，也就是納稅錢？柯文哲說，其實這是這樣，「他們都會到處…，楊蕙如我是比較清楚，高雄我就不知道，反正他們常常就是會，反正就是會去利用政府的資源，常常這樣，哀，算了」。

柯文哲強調，不是說不小心支援網軍，但這也是個問題，有時候人家說黨政分離或什麼，常常是政府標案或是說政府的一些案子，「老實講，我才發現政治純粹要從外面監督還是很困難，所以還是要自律」。

「你不要看我當台北市長，我們雖然預算1650億，還有基金預算2500億，你說每一筆錢我們當市長的都盯得到？還是很難」，柯文哲說，自己當市長到第5年才比較看得懂，剛當的時候常常幾百萬、幾千萬被挪去做什麼，當時還是沒辦法。

媒體追問，會不會覺得被楊蕙如鑽到漏洞？柯文哲坦言，「太多了啦」。至於昨錄自製節目時，笑稱「天理昭彰、逮個正著」？柯文哲笑說，其實那次純粹只是一隻小狗要募款，現在還是一堆流浪狗要募款，我還出了1000元，「有時候沒有想到逮出這隻政治蟑螂，所以實在是天理昭彰」。



