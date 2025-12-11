正妹自帶鍋子「日本飯店煮和牛鍋」　台日網友炸鍋：丟人現眼

▲女網友在飯店煮火鍋，被台日網友罵翻。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

一名在IG上擁有10萬人追蹤的女網友，近日去日本北海道旅遊，結果在溫泉飯店「自煮黑毛和牛鍋物」，並自豪稱「好險我有提議帶鍋子」，炫耀文引發台日網友公審，事後女網友刪文，但仍遭到截圖轉貼罵爆，「不可以煮食是常識吧？」「證明台灣真的要封小紅書」、「還自以為聰明，可笑」。

一名女網友在Threads分享去日本旅遊泡湯，甚至還自備小鍋子，以及自行採購黑毛和牛、玉米、豆腐等食材，接著在飯店煮起火鍋，該女網友稱「來日本好險我有提議帶鍋子，泡完溫泉來上一鍋」。

文章曝光後，引發台日網友看傻砲轟，女網友隨即刪文避風頭，但仍遭到截圖被討論，「飯店不提供廚房，就不可以煮食是常識吧？要煮就去住民宿，或者有廚房的飯店好嗎？」「想煮東西就是去住民宿，帶鍋子出國，丟人現眼還不自知」、「前陣子一堆網紅和foodie一直在推啊，去日本旅遊在一般飯店裡用這種小鍋、折疊鍋煮東西吃」、「這個抖音、小紅書有中國人用熱水壺煮火鍋」「要這樣不如就別出國了，在台灣自己去超市買牛肉回家煮就好啦」、「台灣素質第一名」。

不僅如此，一名飯店員工也無奈指出，「最害怕客人在房間煮食物，房間有煙霧感應器，一旦觸發，一整棟的警鐘都會鳴響，系統會自動報警，消防人員會過來，若發現是誤觸警報，是有可能被罰款的，還會驚動到其他旅客，覺得這個作法的人是白目嗎？」