韓國瑜競辦經費拮据！　王淺秋：最近被黑太兇影響募款





▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／綜合報導

距離2020總統大選倒數38天，關於國民黨總統候選人韓國瑜的競辦經費，高雄市新聞局長王淺秋3日表示，由於最近被黑太兇，影響募款，所以韓國瑜競辦經費確實拮据，只要合法政治獻金都歡迎。

王淺秋3日上午在臉書上表示，特別謝謝所有熱情支持韓國瑜的朋友，發文轉傳速度實在驚人，使許多人來問真假。

王淺秋說，她受邀上節目錄影，談及廣告宣傳和選舉經費議題，「據我所知，先前選舉剩餘款已經捐給公益團體捐的差不多了，因為被黑太兇影響了募款，目前競辦經費的確拮据。」

不過王淺秋也強調，「沒説不接受企業捐款喔！這麼大的選舉當然需要經費，只要合法政治獻金都歡迎。」而支持者分享的速度，也讓她見識了支持者無比熱情。

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