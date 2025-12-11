快訊／藍推助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化

▲立法院助理費案連署。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委陳玉珍提修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化。助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前，已獲跨黨派辦公室近300位助理簽名，卻也有立委要求助理撤簽、甚至當眾飆罵。連署發起人今（11日）在立法院邀請朝野立委共同連署，至截稿前，民進黨團已經簽署，而在野2黨僅陳昭姿一人現身簽名力挺，陳也表示，民眾黨團有責成兩位長期擔任民意代表的立委，研議另個版本，不會往全面除罪化方向做，也許會有折衷版本。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前在立法院一讀，交付委員會審查，未來立法院給立委一筆補助後，由立委自行運用，不僅無具體項目限制，也不需提供收據或憑證來核銷，等於立委每年多780萬「補助」，變相加薪。該案獲得一票藍委連署。而國會助理群起抗議，更找立法院長韓國瑜陳情，不少藍委助理痛批自家「老闆」貪污、恥辱，國民黨團日前召開幹部會議討論，仍未決定撤案或是否暫緩。

對於實際反制作為，民進黨團幹事長鍾佳濱指出，今天黨團用實際行動站出來，民進黨團成員全力支持保障國會助理工作權，支持更健全制度，司法委員會今天排審公費助理任用法，希望透過這樣的正面行動抵抗其他少數有貪汙意圖的立委，所定出的自肥法案。

鍾佳濱強調，國會工作環境不只屬於立委，也包含國會助理、立院職員、媒體工作者，如果這時後不站出來，以後受迫害就沒有人會站出來。

白委陳昭姿則表示，有關除罪化提案是一件事，對於可能受影響助理是一件事，民眾黨團有責成兩位長期擔任民意代表的立委，研議另一個版本，但還要深入討論，黨團的確有討論，但不會往全面除罪化方向去做，也許會有折衷版本。