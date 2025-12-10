裝修公司5.7億拿RDX炸藥標案　國防部：它營業項目含化學原料批發

▲國防部回應室內裝修以5.7億得標海掃更炸藥標案爭議。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（10日）指出一家名為「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部的海掃更炸藥招標採購案，讓她質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」對此，國防部晚間回應，該公司具備國際貿易業資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」等16項營業項目，非僅執業室內裝修，但為確保廠商誠信履約，要求應依約限期繳交輸出許可證明，逾期未繳，檢討解除契約。

王鴻薇10日在臉書表示，海掃更（RDX）又稱旋風炸藥，今有網友爆料，國防部標案編號（JE15005L097）海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，但得標的是「福麥國際室內裝修公司」得標，根據該公開廣告內容，是提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務等，而根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號，從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館，讓她質疑「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」

對此，國防部10日晚間10時半透過新聞稿表示，本案採購火藥原物料，為國內廠商無產能項目，故招標文件訂定投標廠商資格須具備「國際貿易業」的營業項目，採公開招標，凡合格登記設立、符合資格廠商，均可參與投標。

國防部說，案經採購室於2025年11月18日、12月2日2次開標，均僅「福麥公司」乙家廠商投標。經審其具備「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立計有「化學原料批發業」、「機械批發業」、「電子材料批發業」、「國際貿易業」等16項營業項目，非僅執業「室內裝修」，符合招標文件規定，且報價金額進入底價決標。

國防部表示，為確保廠商誠信履約，國防部採購室除要求廠商應依約限期繳交「輸出許可證明」，逾期未繳檢討解除契約外；另將落實交貨驗收產品查驗及原廠文件查證，確保交貨品質及產地來源無虞。

▼王鴻薇指國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，得標竟是一家登記室內裝修公司。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）