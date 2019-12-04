內政部：今年受理279件假訊息案件　191件已偵破88件偵辦中

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

「卡神」楊蕙如日前涉嫌建立網軍在PTT八卦版操作輿論風向，侮辱外交部大阪辦事處遭檢方起訴，再次成為網友熱議焦點。根據內政部調查，統計至今年12月1日止，警察機關受理、查處假訊息案件共有279件，共計偵破191件，未破之88件則仍持續偵辦中。

立法院內政委員會4日邀請中央選舉委員會、大陸委員會、內政部、外交部、國防部政治作戰局、國家安全局、法務部、金融監督管理委員會、交通部民用航空局及國家通訊傳播委員會等單位就「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」進行報告，並備質詢。

內政部於書面報告中提到，為防制金錢、暴力、網路假訊息及境外勢力介入選舉，內政部規劃具體策略，督促警察機關本於「行政中立、依法行政」原則，以有效積極防處及偵查方式，主動蒐報賄選情資，全面查察賄選，防治假訊息影響選情。此外，移民署也嚴審境外人士來台申請，強化國境安全管理等面向，查緝相關不法活動。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



內政部報告書指出，統計至今年12月1日止，警察機關蒐報各類賄選情資109件，移送4件53人；選舉賭盤情資70件，移送8件9人；各類暴力情資66件，移送41件57人。此外，受理、查處假訊息案件共279件，共計偵破191件，未破88件仍持續偵辦中。

報告書中也指出，根據移民署統計，2018年總計入境人數約1104萬5000餘人，今年1至10月止入境人數達971萬2000餘人，外來人口入境人數持續成長，安全管理工作益形重要。

內政部長徐國勇表示，內政部已持續要求各機關加強情資布建、提升查緝能量，絕不容許有心人士以賄選、選舉賭盤、暴力及假訊息等各項手段影響選舉公平性，並透過強化境外人士來台之安全管理，配合國安單位加強發掘蒐整境內、外影響選舉相關維安情訊，事實提供權責機關餐處，盼能有效遏止相關不法。

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