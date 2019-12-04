賴清德：國民黨現在不反攻大陸　接受一中等於被統一！中華民國便不存在

▲副總統候選人賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德4日上午接受訪問時，強調「務實」本身代表台灣已是主權國家，名字是中華民國，希望不要刻意挑起中華民國存亡論，只要台灣守得住，中華民國就保得住，「現在國民黨不是要反攻大陸，也不是要去統一中華人民共和國，而是接受一中原則的九二共識，等於是被統一，中華民國將不復存在」。

賴清德表示，國家自主並沒有什麼錯，改國號、改國旗都是人民決定的，不論是總統或任何執政黨都不能決定的，必須要尊重2300萬人的意願。

賴清德說，歷史上兩蔣父子要反攻大陸，當時中華民國存在，因為中華人民共和國被統一的話，中華人民共和國就不存在，但現在國民黨並不是要反攻大陸，也不是要去統一，而是接受一中原則的九二共識，等於是被統一，中華民國將不復存在。

賴清德認為，就算國民黨的總統候選人韓國瑜曾經提出，自己反對一國兩制，但是只要接受一個中國的目標，必然是步步走到這個地方。

賴清德強調，主權無法退讓，民主無法走回頭路，應該不分藍綠、黨派、族群共同守護台灣，必須要認知到，蔡英文在國慶時指出，中華民國台灣是台灣最大的共識。

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