「用白紙黑字睜眼說瞎話！」　黃昭順質詢台怒撕報告書要求退回

記者林銘翰／台北報導

「卡神」楊蕙如日前涉嫌建立網軍在PTT八卦版操作輿論風向，侮辱外交部大阪辦事處遭檢方起訴，再次成為網友熱議焦點。立法院內政委員會4日邀集內政部等單位就「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」進行報告，國民黨立委黃昭順質詢時痛批各部會「用白紙黑字在睜眼說瞎話」，甚至在質詢台上怒撕報告書直接丟至地上。

▲國民黨立委黃昭順。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院內政委員會4日邀請中央選舉委員會、大陸委員會、內政部、外交部、國防部政治作戰局、國家安全局、法務部、金融監督管理委員會、交通部民用航空局及國家通訊傳播委員會等單位就「境外勢力影響、操作、干預我國選舉之現況分析與防制作為」進行報告，並備質詢。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



黃昭順質詢時先是問內政委員會召委、國民黨立委林為洲「主席你對剛才的報告都沒有意見嗎」？她表示，近兩天大家因為網路東廠的事情都非常憤怒，非常希望真相大白，但看了各部會甫提出的報告書「我覺得應該把它退回去，根本不用拿來這裡報告」，質疑林為洲為何沒有抗議，甚至在質詢台上怒撕報告書。

對此林為洲回應，主要是為了維護會議進行，自己稍後也有準備自己的質詢。

黃昭順接著表示，「要維護會議進行，也不能夠讓他們用白紙黑字在這裡睜眼說瞎話」。她痛批，今年是一場非常沒有人性的選舉，民進黨不會抹黑、抹紅就不會選舉，只會每天動土、揭牌、剪綵，從芒果乾講到間諜案，現在連國安系統都可以派到對手陣營，質疑如此的選舉還有什麼公平性可言。

▼陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



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