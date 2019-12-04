期待被特赦？　陳水扁：尊重蔡英文決定沒怨言

▲蔡英文、陳水扁。（合成圖／記者林敬旻、張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統陳水扁3日在記者會上正式表態支持總統蔡英文連任成功。至於是否期待被特赦，陳水扁表示，尊重蔡英文的決定，沒有怨言。

陳水扁4日凌晨透過臉書表示，蔡英文是否特赦，那是憲法賦予總統的政治特權，「阿扁尊重蔡總統的政治決定，沒有怨言」。

對於國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，陳水扁認為，高雄出總統，沒有人會反對，「只是還輪不到韓國瑜，比馬英九做的更好的謝長廷前市長應該排第一個才對」。

陳水扁認為，韓國瑜沒好好執政，頭腦已經清醒的高雄人，應該會讓韓國瑜下台，但要罷免韓國瑜成功比連署成案還難，4年任期很快就到，到時候不再選韓國瑜就是了。

陳水扁強調，個人這一票一定投給蔡英文，「比好，蔡英文比韓國瑜好太多；論差，蔡英文沒有韓國瑜的差」，在推動台灣主體意識，與落實社會公平正義，蔡英文比韓國瑜更接近阿扁路線，自己從未投廢票，當然要投蔡英文一票。

其他人也看了這些...

►ET總統民調／20至49歲關鍵表態 蔡英文持續領先韓國瑜差距拉大14.1%

►ET總統民調／韓國瑜敗選或立委不過半 8成5藍營支持者要吳敦義辭黨主席

►ET立委民調／藍綠＆第三勢力不分區推估 國民黨政黨票大崩壞少2-3席

►超越藍綠，就靠她了