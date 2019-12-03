柯文哲曾罵楊蕙如「政治蟑螂」　健走活動「報價750萬」嚇壞

▲卡神楊蕙如遭起訴！idcc被逼現形...全因「柯P的一隻小黑狗」 網：咬死綠網軍。（圖／翻攝自PTT、翻攝自柯文哲臉書）

記者林彥臣／綜合報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查指控就是網軍頭子，近日在網路上引發爭議，過去曾罵楊蕙如是「政治蟑螂」的台北市長柯文哲2日在臉書表示，「並不意外」。事實上，柯文哲與楊蕙如的恩怨，最早可以追溯到2014年的台北市長選戰。

根據《中國時報》報導，柯文哲2014年參選台北市長時，楊蕙如曾經向柯文哲陣營提供網路選戰規畫，申請上千萬的經費，雖然柯陣營付了100多萬，但是因為無法認同楊蕙如的獅子大開口，因此成為拒絕往來戶。

在選前一周的超級星期六在文山區道南河濱公園舉辦「萬人健走」，該項活動經層層轉包，落入楊蕙如的公司承辦，不但報價高達750萬，而且過程中還以柯文哲競選團隊名義，向金主募款200萬元的經費，讓柯文哲對她更加反感，選後要求市政團隊，不得跟楊蕙如有任何往來。

▲柯文哲新書簽書會,陳佩琪。（圖／資料照）



柯文哲的夫人陳珮琪也在臉書上，對於網軍議題有感而發表示，先生明年不選了，不選的人最大，因此也拋開顧忌，忍不住在臉書上寫些情緒感受，不料卻惹來PTT上一片罵聲，「幾乎九成以上的帳號都在罵我，有些甚至會用一些不堪入耳的字句羞辱我，在PTT上我儼然成了全台灣最可惡的女人，我是知道自己不適合評論政策，但只敘說心情，真的就如此可惡？」

▲2018競選期間，楊蕙如遭爆也曾接觸過韓國瑜陣營。（圖／資料照）



楊蕙如除了跟柯陣營有過恩怨之外，也被爆出在2018選戰期間曾經與韓國瑜陣營有過接觸，同樣也是提案網路選戰操作，報價500萬元，但是韓陣營因為價碼無法接受回絕。國民黨副總統參選人張善政3日在網路直播節目中，強調楊蕙如操控網軍只是政治圈冰山一角，更質疑民進黨副總統參選人賴清德先前在黨內初選時稱遭「國家機器」打壓，恐怕楊蕙如當時也涉入其中。

張善政更質疑，前陣子賴清德也說過他被國家機器打壓，在蔡賴黨內初選競爭階段，相信楊蕙如也有去打壓賴清德，「雖然沒有明確證據，但我們這圈子心裡都有一把尺，看得非常清楚。」

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