韓國瑜回防「愛河魚群跳出水」！韓粉嗨炸：一睹龍顏…高雄市府去查了

▲高雄市政府回應魚群跳出愛河的事件。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜回防高雄後，有韓粉貼出影片指出，愛河內的魚不斷跳到岸上，就是為了一睹韓國瑜的風采，引起網路熱議。對此，高雄市環保局出面澄清，愛河這兩天根本沒有魚群跳出水面的情況，這段影片是舊的。

一名韓粉2日晚間在個人臉書上貼出一段影片，影片內容為許多魚跳出河面，在岸邊掙扎。這名韓粉說，「天有異像（異象）！韓國瑜市長回高雄～愛河的徒子徒孫，紛紛搶著上來，一睹龍顏！」

這段影片貼出後，立刻在網路上造成熱議。許多韓粉跟進留言，「真的是奇景欸」、「唯一支持國政配」、「天有異象，總統降臨」。不過，也有人回應，「天氣（氣溫）下降太快，魚不耐寒就會跳啊」、「只是下面有獵食魚類，小魚跳上來而已」、「天氣冷或水中含氧量不足，才造成魚跳出來，別什麼都扯政治好嗎」。

▼一名網友在網路上說明，韓國瑜回高雄，連愛河的魚都跳出來迎接。（圖／翻攝臉書）



對於這段影片引起的風波，高雄市環保局稽查科長林燦銘澄清，監測機關監測愛河水質後，數值都相當正常，這2天沒有接到有魚屍、死魚的現象。

林燦銘指出，這些跳出的魚類是青鱗仔，是一種聚光型的魚類，遇見燈光、受到驚嚇時，就可能會跳出水面，但溝渠隊近日巡邏愛河河道時，沒有發現有魚死在岸上的情況，所以這段影片很可能是舊的影片，不是近期發生的。

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