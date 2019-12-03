館長曝光砂石業「比販毒好賺」　怒轟韓國瑜：還敢說是庶民

▲館長在直播中講解砂石鑽探的過程。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜近日身陷砂石風波，館長陳之漢因為昔日接觸過砂石業，就在直播中曝光，從事砂石業的暴利不但比販毒還好賺，而且能夠從事砂石業的人政商關係一定非常良好「都不是單純的人」，韓國瑜怎麼還敢自稱是庶民。

館長在2日的直播中指出，大約在8年前曾經接觸過砂石業，並且親自前往花蓮的礦區了解如何開採作業，台灣從以前到現在能夠搞砂石的「都不是單純的人」，黑道關係肯定非常良好，以前想開砂石場都是開槍去搶的。

▲韓國瑜因夫人李佳芬家族深陷砂石風波。（圖／記者李毓康攝）



館長進一步解釋，想開砂石場也必須具有非常良好的政商關係，包括環評、開採證明、後續的回填綠化等等，政府對於這方面的法規其實是非常繁複的，但是只要政商關係良好，這些程序都可以很快速通過。

館長表示，台灣的礦區基本上都超便宜，1000萬的產值可以誕生好幾億的市值，這個是「超級暴利！超級暴利！超級暴利！比賣槍、賣毒、貪汙還要更暴利！」所以以前砂石場常常在開槍，因為利潤太龐大，只要花很少的租金，就可以挖的是國家的財產，來賺取利潤。

館長接著怒轟韓國瑜，韓國瑜老婆的家族從事砂石業賺取的是暴利，現在居然還敢自稱是「庶民」，李家縱橫雲林數十年，李佳芬還敢在媒體上聲稱曾經窮苦過的人，「你敢自稱是庶民，那我們是什麼民？」

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